به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید منتصر هاشمی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر چمران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ۱۰۰ هزار بسیجی در ورزشگاه آزادی اظهار کرد: معظمله در مورد دشمنی آمریکا بیاناتی داشتند و فرمودند آمریکا میخواهد به ملت تلقین کند که به بنبست رسیده و هیچ راهی جز زانو زدن مقابل آمریکا وجود ندارد.
وی افزود: ایشان فرمودند البته این اتفاق نخواهد افتاد به حول و قوه الهی با همراهی مردم و جوانان تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در کشور بیفتد. رئیس جمهور آمریکا به آل سعود میگوید دو هفته ما کنارتان نباشیم نظام عربستان و حکومتش از هم میپاشد.
خطیب جمعه شهر چمران بیان کرد: این تحقیر یک کشور در چشم جهانیان در مقابل عزت روزافزون ملت بزرگ ایران است که ۴۰ سال با اتکا به خود روز به روز بر قدرتش افزوده طوری که امروز استکبار با آنهمه کبکبه و دبدبهاش توان نگاه چپ به این کشور و آب و خاک ندارد.
وی گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری، شتر در خواب بیند پنبه دانه، با این خیال سرنگونی میمیرند و زیر خاک میپوسند و نظام جمهوری اسلامی با عزت و اقتدار راهش را تا انقلاب حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد داد.
هاشمی در ادامه با اشاره به موضوع FATF که قرار است یکشنبه در مجلس مطرح شود، متذکر شد: متاسفانه این موضوع به معنای خود تحریمی است. به چه امید و چه توجیهی باید نظام زیر سلطه همچنین چیزی برود؟ با توجه به تعریف آمریکا و استکبار از تروریسم ورود ایران به این معاهده یعنی خیانت به کشور.
امام جمعه شهر چمران عنوان کرد: امروز مگر در سوریه، عراق و یمن چه کسی از تروریست دارد حمایت میکند؟ اعضای ارشد این معاهده آمریکا و اسرائیل هستند، این یعنی خودمان به دست خودمان، خود را تحریم کنیم. به تعبیر مرجعیت دینی این یعنی برجام ۲، مردم چه خیری از تعهد آنان نسبت به برجام دیدند که حالا نوبت این معاهده باشند؟ نمایندگان مجلس با توجه به منافع ملی و آینده نظام و اصول بیان شده مقام معظم رهبری تصمیم قاطع در مقابل زیادهخواهی استکبار بگیرند.
وی همچنین با اشاره به انتقام سریع وقاطع موشکی سپاه از تروریستها و عاملان جنایت اهواز، گفت: این موضوع مایه ابهت و اقتدار کشور و نشان دهنده این است هرکسی به هر اندازه و حجمی بخواهد با امنیت و خط قرمز این کشور بازی کند سیلی محکمی خواهد خورد.
هاشمی به محکومیت آمریکا در دادگاه بینالمللی لاهه نیز اشاره کرد و افزود: این مسأله حقانیت جمهوری اسلامی و بطلان استکبار و خوی استکباری آمریکا را نشان داد. نشان داد آمریکا به اندازه دانه ارزن و سر سوزنی برای قوانین بینالمللی احترام قائل نیست و برای مصالح خود تمام قوانین بینالمللی را زیر پا میگذارد.
خطیب جمعه شهر چمران در فراز دیگری از خطبهها با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی که برای دفاع از مرز و بوم و دفاع از امنیت مردم جان خود را تقدیم انقلاب و اسلام کردند، گرامی میداریم. حادثه تروریستی اهواز نشان داد برای لحظه لحظه امنیت کشور چه کسانی زحمت کشیده و خواب را برخود حرام کردهاند. از خداوند میخواهیم توان و نیروی مضاعف و اجر و ثواب و عزت بیشتر به آنان عطا فرماید.
وی ۱۵ مهر روز روستا و عشایر را به روستائیان و عشایر غیور تبریک گفت و ادامه داد: عشایر در خاموشی فتنههای دشمن در استان خوزستان چه قبل از پیروزی انقلاب و چه در طول تاریخ انقلاب اسلامی و چه در دوران دفاع مقدس نقش موثری داشتهاند. ایام محرم و صفر و دیگر مناسبتهای ملی، مذهبی و حضور انقلابی و چشمگیر آنان گواه عشق و وفاداری آنها به اسلام و انقلاب است.
هاشمی خاطرنشان کرد: از بخشدار مرکزی بندر ماهشهر بابت توجه به روستاهای بدون دهیار کمال تشکر را دارم. از وی و دیگر مسئولان مربوطه میخواهم با جدیت دنبال تحقق ساماندهی جاده روستایی گرگر تا گمبزون باشند.
امام جمعه شهر چمران به موضوع انتخاب شهردار جدید این شهر نیز اشاره کرد و گفت: در توصیه حضوری که به اعضای شورا داشتم ضوابط یک انتخاب موفق را گفتهام. البته قطعاً اعضای شورا در این زمینه با فرهیختگان و دلسوزان بومی شهر مشورت انجام میدهند که به انتخاب شهردار فرهیخته و باتجربه و مومن و خدمتگزار به شهر بینجامد.
وی تأکید کرد: البته توصیه میکنم برای انتخاب شهردار عجلهای صورت نگیرد. الآن الحمدلله خیالمان راحت است که سرپرستی دلسوز بر مجموعه شهرداری مدیریت میکند و عجلهای برای انتخاب شهردار جدید نداشته باشند. ترجیح میدهیم انتخاب شهردار طولانی شود اما انتخاب نادرست صورت نگیرد.
هاشمی یادآور شد: البته همانطور که انتظار میرود در این زمینه اعضای شورای شهر شیشهای و شفاف عمل خواهند کرد. در فضای مجازی میبینم بعضی دنبال گزینههای مشخصی هستند. بنده میگویم داوطلبان خود را به شورای شهر معرفی کنند، رزومه کاری و معرفی برنامه داشته باشند که قطعاً این امر به معرفی گزینه مناسب به کمک شورا میآید.
خطیب جمعه شهر چمران ادامه داد: در نهایت قانوناً مثل همه جای کشور اعضای شورا هستند که شهردار را انتخاب میکنند و باید به آن انتخاب احترام گذاشت. البته توصیه و سفارش مؤکد بنده این است که منافع و دغدغههای مردم در گزینش شهردار فراموش نشود، گزینهای که این دغدغهها در او وجود داشته باشد.
وی در پایان با تسلیت ۲۵ محرمالحرام سالروز شهادت امام زینالعابدین (ع) اظهار کرد: سید الساجدین (ع) میفرماید سه چیز نجات دهنده است، اول مهار و کنترل زبان و درباره انسانها قضاوت و داوری نکردن و پشت سر آنان صحبت نکردن، دوم مشغول خود بودن، درآخرت از کسی جز خودت و اعمال خودت سوال نمیشود و سوم اشک ریختن زیاد با یادآوری گناهان خود است.
