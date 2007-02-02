هشدار مجدد فیفا به کنیا و لهستان / دولت ها دست از دخالت در امور فوتبال بردارند

بر پایه این گزارش، کنیا نیز اخیرا به دلیل آنچه دخالت دولت در امور فوتبال نامیده می شود متهم شده است. فیفا پیش از این به کشورهای بوسنی و هرزگوین، مصر، ایران، مقدونیه، سنگال، پرو، توگو، ترکیه و تونس در خصوص دخالت دولت در امور فوتبال این کشورها هشدار داده است.
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، دوباره به کشورهای کنیا و لهستان هشدار داد در صورتی که دولت های آنها دست از دخالت در امور فوتبال کشورشان برندارند با محرومیت های سنگین مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فیفا اعلام کرد در صورتی که آندرژی روسکو از سمت ریاست موقت فدراسیون فوتبال لهستان برکنار نشود، فوتبال این کشور محروم خواهد شد.روسکو از سوی توماژ لیپیچ وزیر ورزش لهستان به این سمت منصوب شده است.
کد مطلب 442141
نظر شما