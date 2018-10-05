ترامپ مخالفان نامزد دیوانعالی را به دریافت پول از سوروس متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که معترضان و مخالفان علیه برت کاوانا، نامزد کاخ سفید برای عضویت در دیوان عالی، از طرف سیاسیونی مانند جرج سوروس پول دریافت کرده‌اند.

این اظهارات ترامپ پس از آن مطرح می‌شود که پلیس آمریکا روز گذشته حدود ۳۰۰ نفر از کسانی را که روبروی ساختمان کنگره آمریکا علیه گزینه ترامپ برای دیوانعالی تظاهرات کرده بودند، بازداشت کرد.

پس از بازنشستگی آنتونی کندی به عنوان یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در سن ۸۱ سالگی، دونالد ترامپ، برت کاوانا را به عنوان گزینه مورد نظر برای قاضی جدید این دیوان معرفی کرد، اما گزینه ترامپ برای دیوانعالی با مخالفت‌های زیادی در آمریکا روبرو شده است.

در حال حاضر کنگره آمریکا شامل مجلس سنا و نمایندگان گزینه مشغول بررسی صلاحیت گزینه مورد نظر ترامپ برای دیوانعالی هستند.