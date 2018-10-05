تروریستها تظاهرات کنندگان را در «کفرحلب» سوریه به گلوله بستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع سوری از تیراندازی تروریستهای جبهه النصره به سوی تظاهرات کنندگان در کفر حلب در شمال غرب سوریه و کشته و زخمی شدن شماری از تظاهرات کنندگان خبر دادند.

فعالان سوری امروز جمعه اعلام کردند که هیئت تحریر الشام یا همان جبهه النصره به تظاهرات کنندگان در شهرک کفرحلب در شمال غرب سوریه تیراندازی کرده اند.

فعالان سوری بیان کردند: تروریستهای جبهه النصره به این شهرک یورش برده و ورودی های آنها را به محاصره درآورده اند که در پی آن ساکنان علیه این حمله دست به تظاهرات زدند که تروریستهای جبهه النصره اقدام به تیراندازی مستقیم به سوی تظاهرات کنندگان کردند که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شدند.