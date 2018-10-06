تکمیل پروژه استخر شنا و زمین ورزشی آستارا مطالبه جدی مردم است

یونس رنجکش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای دو طرح احداث استخر شنا و جمن مصنوعی زمین ورزشی آستارا، اظهار کرد: اجرای این دو طرح مهم ورزشی یکی از مطالبات جدی مردم ورزش دوست شهرستان آستارا است که تعهد شده و باید در اسرع وقت به تکمیل شود.

وی با بیان اینکه این شهرستان آستارا با توجه به موقعیت گردشگری خود از کمبود اماکن ورزشی و تفریحی رنج می برد و امیدواریم پروژه استخر شنا هرچه سریعتر تکمیل شود، افزود: برای خروج ورزش آستارا از حالت سکون باید زیرساخت های ورزشی این شهرستان به خصوص در حوزه روستایی تقویت شود.

وی با تأکید برلزوم توجه به حوزه گردشگری و ورزش در شهرستان آستارا، گفت: با فراهم شدن بستر گردشگری ورزشی، سرمایه گذاری در این حوزه و تقویت اقتصاد را شاهد خواهیم بود.

رنجکش با بیان اینکه پروژه قدیمی ساخت استخر شنای آستارا از دولت گذشته برجای مانده است، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده و اعتبارات تخصیص یافته از سوی دولت امیدواریم تا بهمن ماه سال جاری شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.