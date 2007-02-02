پایان دوره خشکسالی در ایران

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ، از پایان دوره طولانی مدت خشکسالی در کشور خبر داد.

مهندس پرویز رضا زاده افزود: در این دوره 7 ساله خشکسالی در مجموع میزان بارش هر یک از سالها کمتر از حد نرمال بوده و بارش در کشور به میزان قابل توجه کاهش داشته است.

وی گفت: طی 7 سال گذشته شاهد 5 سال تر سالی و 2 سال خشکسالی بودیم که در مجموع این دوره 7 سال یک دوره ترسال (با بارش بیش از نرمال) بوده است.

به گفته رضازاده ، بر اساس پیش بینی های چندین ساله سازمان هواشناسی کشور انتظار داریم این دوره خشکسالی حداقل تا 10 سال آینده تکرار نشده و از امسال وارد دوره تر سالی شویم البته در صورت تکرار خشکسالی نیز شاهد سال های خشکسالی پشت سر هم نخواهیم بود.