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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۳۹

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور خبر داد:

پایان دوره خشکسالی در ایران

پایان دوره خشکسالی در ایران

بر اساس پیش بینی های بلندمدت سازمان هوشناسی ایران ، طی 10 سال آینده میزان بارش در نقاط مختلف کشور بالای نرمال خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ، از پایان دوره طولانی مدت خشکسالی در کشور خبر داد.

مهندس پرویز رضا زاده افزود: در این دوره 7 ساله خشکسالی در مجموع میزان بارش هر یک از سالها کمتر از حد نرمال بوده و بارش در کشور به میزان قابل توجه کاهش داشته است.

وی گفت: طی 7 سال گذشته شاهد 5 سال تر سالی و 2 سال خشکسالی بودیم که در مجموع این دوره 7 سال یک دوره ترسال (با بارش بیش از نرمال) بوده است.

به گفته رضازاده ، بر اساس پیش بینی های چندین ساله سازمان هواشناسی کشور انتظار داریم این دوره خشکسالی حداقل تا 10 سال آینده تکرار نشده و از امسال وارد دوره تر سالی شویم البته در صورت تکرار خشکسالی نیز شاهد سال های خشکسالی پشت سر هم نخواهیم بود.

کد مطلب 442157

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