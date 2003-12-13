به گزارش خبرگزاري مهر، متن نمابر ارسالي دفتر رييس جمهور به اين شرح است:

با توجه به درج خبري از قول رييس‌ محترم جمهوري در برخي از رسانه‌ هاي امروز، مبني بر اينكه هيچ زنداني مطبوعاتي در ايران وجود ندارد، بدينوسيله ضمن تكذيب اين خبر به اطلاع مي‌رساند كه مطلب نقل‌ شده هم با مضمون و چارچوب اظهارات رياست محترم جمهور ناسازگار است و هم با متن صريح سخنان ايشان.

رييس محترم جمهوري در آن مصاحبه اظهار داشت : دولت و قوه مجريه در ايران يكي از مدافعان سرسخت آزادي بيان و آزادي فعاليت‌هاي سياسي است.

ايشان تاكيد كرد: من همواره مدافع حقوق سياسي و اجتماعي و مدني صاحبان انديشه، فعالان سياسي و فعالان مطبوعاتي در وسايل ارتباطي جمعي بوده ‌ام.

رييس‌جمهور سپس به نقل از آقاي ليگابو تعداد زندانيان سياسي را در حال حاضر 26 نفر ذكر كرد و گفت: امروز هيچ مسول مطبوعاتي به آن معنا در زندان نيست.

وي در همان حال اظهار داشت: بعضي از سياستمداران هستند كه در زندان هستند كه خود من هم پيگير قضايا هستم.

رييس جمهور ابراز اميدواري كرد كه روزي برسد كه نه در ايران و نه در هيچ جاي دنيا هيچ كسي كه صاحب عقيده است و فعاليت سياسي، مطبوعاتي و فكر مي‌كند، دچار محدوديت نشود