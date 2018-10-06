حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی‌های المپیک جوانان در آرژانتین در حالی از فردا یکشنبه آغاز می‌شود که کاروان اعزامی ایران به این رقابت‌ها امروز به این کشور می‌رسد و نکته قابل تأمل حضور ۲ نماینده از ورزش استان قم در این رقابت‌ها است.



وی افزود: ورزش قم در این مسابقات یک مربی و یک ورزشکار، هر ۲ از رشته دو و میدانی دارد به طوری که مهدی رضایی دو و میدانی کار ماده ۲۰۰ متر ایران از استان قم در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و علی رضایی رئیس هیئت دو و میدانی استان قم و از مربیان سازنده در بخش پایه رشته دو و میدانی، مربی تیم اعزامی ایران است.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: این دوره از مسابقات، سومین دوره بازی‌های المپیک جوانان است و این برای نخستین بار در تاریخ ورزش قم است که ورزش استان در المپیک جوانان نماینده دارد اما با توجه به چهره‌های جوان و جویای نامی که در ورزش قم در رشته‌های مختلف در اختیار داریم امیدواریم در آینده در المپیک جوانان حضوری مداوم داشته باشیم.



عابدی بیان داشت: حضور در المپیک جوانان، پایه گذار حضور در بازی‌های بزرگ المپیک تابستانی است به طوری که ورزشکارانی از کشورمان وجود داشته‌اند که پیش از مدال آوری یا حداقل حضور در المپیک، در بازی‌های المپیک جوانان تجربه کسب کرده‌اند و امیدواریم این اتفاق برای مهدی رضایی، دو و میدانی کار پرتلاش استان قم نیز رخ دهد.



وی عنوان کرد: سال ۹۷ سال پرکار و پرباری برای ورزش استان قم بوده است به طوری که پس از حضور ۴ ورزشکار قمی در بازی‌های آسیایی جاکارتا در رشته‌های دو و میدانی، تنیس، کشتی و کاراته که اتفاقی بی سابقه در ادوار بازی‌های آسیایی بود اکنون ۲ ورزشکار دیگر قمی نیز در بازی‌های پارا آسیایی جاکارتا حضور دارند و یک ورزشکار و یک مربی نیز در المپیک جوانان حضور می‌یابند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: در بازی‌های پارا آسیایی، حسین گلستانی از قم عضو تیم ملی والیبال نشسته است و پیش بینی ما تکرار مدال طلای او همراه با تیم ملی پس از طلای بازی‌های آسیایی اینچئون در سال ۲۰۱۴ است و محمد محمدنژاد نیز از استان قم در ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر در جاکارتا به میدان می‌رود و وی نیز در بازی‌های پارالمپیک ریو یکی از اعضای تیم ملی ایران بود.