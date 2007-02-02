۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۷

رئیس سازمان مدیریت استان تهران در گفتگو با"مهر" :

اعتبار پروژه‌های تاخیری به سایر طرح‌ها اختصاص می‌یابد

از مجموع پروژه‌های در دست اجرای استان تهران، 20 درصد از آنها با تاخیر در بهره‌برداری مواجه می‌شوند.

وحید کیارشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه‌هایی تاخیری اگر در مدت زمان تعیین شده پیشرفت لازم را نداشته باشند اعتبارات آنها به سایر پروژه ها تخصیص می یابد .

وی خاطرنشان کرد: به منظور بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی استان تهران جلسات مشترکی با اعضای شورای برنامه ریزی شهرستان ها تشکیل می شود و تاکنون شش جلسه در این خصوص در شهرستان های استان تهران برگزار شده است.

کیارشی افزود: دراین جلسات علت تاخیر در اجرای پروژه ها با حضور مسئولان ذی‌ربط و مدیران شهرستان های بررسی می شود و تلاش دستگاه متولی اجرای پروژه برای اجرای آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در بررسی علل تاخیر پروژه ها مشخص شده است که علت تاخیر پروژه‌ها در تهران اغلب مربوط به زمین است که هنوز به پروژه تخصیص نیافته است.

کیارشی ادامه داد: مجوز برای حفرچاه ، عدم تامین نیروی کافی و اعتبار اندک از دیگر علل تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی استان تهران است .

به گزارش مهر، بیش از دو هزار و 600 پروژه در سطح استان تهران در دست اجراست که به گفته مسئولان، 70 درصد آنها بیش از آغاز سال جدید به پایان خواهد رسید.

