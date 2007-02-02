وحید کیارشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه‌هایی تاخیری اگر در مدت زمان تعیین شده پیشرفت لازم را نداشته باشند اعتبارات آنها به سایر پروژه ها تخصیص می یابد .

وی خاطرنشان کرد: به منظور بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی استان تهران جلسات مشترکی با اعضای شورای برنامه ریزی شهرستان ها تشکیل می شود و تاکنون شش جلسه در این خصوص در شهرستان های استان تهران برگزار شده است.

کیارشی افزود: دراین جلسات علت تاخیر در اجرای پروژه ها با حضور مسئولان ذی‌ربط و مدیران شهرستان های بررسی می شود و تلاش دستگاه متولی اجرای پروژه برای اجرای آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: در بررسی علل تاخیر پروژه ها مشخص شده است که علت تاخیر پروژه‌ها در تهران اغلب مربوط به زمین است که هنوز به پروژه تخصیص نیافته است.

کیارشی ادامه داد: مجوز برای حفرچاه ، عدم تامین نیروی کافی و اعتبار اندک از دیگر علل تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی استان تهران است .

به گزارش مهر، بیش از دو هزار و 600 پروژه در سطح استان تهران در دست اجراست که به گفته مسئولان، 70 درصد آنها بیش از آغاز سال جدید به پایان خواهد رسید.