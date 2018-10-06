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۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۳

در لیگ دسته اول فوتسال؛

تیم فوتسال الماس شهر قم برابر شهرداری رشت متوقف شد

تیم فوتسال الماس شهر قم برابر شهرداری رشت متوقف شد

قم - تیم فوتسال الماس شهر قم در دیداری از لیگ دسته اول فوتسال ایران برابر شهرداری رشت متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های فوتسال لیگ دسته اول مردان باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه به پایان رسید و تیم فوتسال الماس شهر قم با تساوی برابر حریف خود همچنان از کسب برد در این فصل دور ماند.

تیم‌های فوتسال الماس شهر قم و شهرداری رشت، دیدار خود را در سالن شهید حیدریان قم برگزار کردند که این دیدار در نهایت برنده‌ای نداشت و دو تیم با تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند و امتیازات را تقسیم کردند و این به معنای ادامه روند ناکامی در کسب پیروزی بود.

در روزی که علی عباسی تنها گل تیم الماس شهر را به ثمر رساند، تیم الماس شهر قم باز هم نتوانست از امتیاز میزبانی خود بهره مند شود. آن‌ها اکنون از ۳ بازی صاحب ۲ امتیاز هستند به طوری که یک بازی خارج از خانه را باخته‌اند و در ۲ بازی خانگی برابر حریفان خود به تساوی رسیده‌اند.

لیگ دسته اول فوتسال ایران در قالب ۲ گروه ۹ تیمی برگزار می‌شود که پس از انجام بازی‌های رفت و برگشت بین تیم‌ها، ۲ تیم برتر هر گروه وارد مرحله نهایی می‌شوند و در آن مرحله نیز به صورت رفت و برگشت و دوره‌ای رقابت می‌کنند تا ۲ تیم به لیگ برتر فوتسال در سال ۹۸ صعود کنند.

تیم الماس شهر قم با توجه به نتایج کسب شده وضعیت خوبی در جدول ندارد و اگر به دنبال صعود باشد باید به سرعت نسبت به جمع آوری امتیازات اقدام کند و در غیر این صورت باید تنها برای سقوط نکردن بجنگد. این تیم جایگزین تیم هیئت فوتبال قم شده که سال گذشته از لیگ برتر به دسته اول سقوط کرد.

کد مطلب 4421611

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