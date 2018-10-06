سفر به ۷۰ کشور با دوچرخه/مرور خاطرات جهانگرد ۵۹ ساله ایرانی

خبرگزاری مهر - گروه استانها - نیوشا فتحی زاده: «رحمتالله آزاد» دوچرخهسوار مازندرانی یکی از سفیران صلح ایران است که سالیان سال با دوچرخه به دور دنیا سفر میکند. این دوچرخهسوار ایرانی که طی چند روز گذشته و در طول سفر خود مهمان اداره کل میراث فرهنگی البرز بود در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اهداف سفرهای برونمرزی خود به دیدگاهها و نقطه نظرات مردم دنیا در خصوص ایران پرداخت.
آزاد به خبرنگار مهر گفت که ۵۹ سال است و اهل آمل، در فدراسیون دوچرخهسواری جمهوری اسلامی ایران نیز عضویت دارد.
وی بیان کرد: علاقهمندی من به دوچرخه به سن سهسالگی بازمیگردد، اما از حدود یازدهسالگی دوچرخهسواری را آغاز کردهام، در حال حاضر نیز در کنار شغل اصلی خود به دلیل علاقه خاصی که به دوچرخهسواری دارم در این رشته ورزشی بهطور ویژه فعالیت میکنم.
عضو فدراسیون دوچرخهسواری ایران با توضیح اینکه بیش از ۲۰ سال است به مناسبت روز جهانی معلولان، در داخل و خارج کشور رکاب میزنم، افزود: در اوایل شروع سفرهای خود در قالب طرحی برای مشارکت در اقدامات سازمان بهزیستی و جمعآوری کمکهای مردمی برای این سازمان فعالیت داشتهام.
آزاد ادامه داد: در سالهای بعد و طی سفرهای مختلفی که داشتهام در کنار دنبال کردن اهداف قبلی خود، در مناسبتهای گوناگون در داخل و خارج از کشور رکاب زدهام و با دوچرخه به حدود ۷۰ کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی سفرکردهام.
وی به برنامه سفرهای خود در سال جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان سفرکرده و در ادامه به دلیل مناسبت روز جهانی جهانگردی سفر به کشور ترکیه را انتخاب کردهام.
عضو فدراسیون دوچرخهسواری ایران افزود: هدفم از رکاب زدن و سفر با دوچرخه این است که در کنار کمک به نهادهایی ازجمله بهزیستی به امر جهانگردی که برای توسعه کشورم مقولهای مهم و باارزشی است، بپردازم.
سفیر صلح و دوستی ایران عنوان کرد: درآمد حاصل از جهانگردی برای یک کشور بسیار بالا است و شغلهای زیادی بهواسطه پرداختن به آن ایجاد میشود، به همین دلیل کشورهای مختلف دنیا بهروشهای گوناگون به موضوع جهانگردی میپردازند.
آزاد با اشاره به اینکه با هر وسیلهای ازجمله ماشین و دوچرخه میتوان درراه توسعه جهانگردی گام برداشت و سفر کرد، افزود: یکی از اهداف مهم من از این سفرها معرفی هر چه بیشتر ایران به مردم دیگر کشورها است، از کودکی در رشته دوچرخهسواری فعالیت کرده و همیشه آمادگی رکاب زدن در مسیرهای طولانی هستم درنتیجه سفر کردن با دوچرخه را برای پرداختن به توسعه جهانگردی انتخاب کردم.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر نامهنگاریهایی را برای انجام سفرهای برونمرزی از طریق سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دادهام تا بهواسطه تدابیر اتخاذشده هماهنگیهای لازم انجام شود و بتوانم بهعنوان پیامآور صلح و دوستی در دیگر کشورهای دنیا حضور یابم.
عضو فدراسیون دوچرخهسواری ایران ادامه داد: این سفرها وسیلهای برای رونق جهانگردی و زمینهای برای معرفی ظرفیتهای ایران به مردم دنیا است زیرا گاهی مدتزمان حضور یک جهانگرد در یک کشور ممکن است یک ماه طول بکشد در آن بازه زمانی با حضور در بین مردم شهرها و نقاط متخلف روستایی آن کشور با آداب و سنن مختلف و غذاهای محلی آنجا آشنا میشود.
وی گفت: در خصوص سفر به ایران هم شرایطی مسافرتی و اقامتی همچون دیگر نقاط دنیا برای جهانگردان فراهم است و آنها در حین سفر به شهرهای مختلف ایران با امنیتی که درتر نقطه کشورمان وجود دارد آشنا میشوند و در کنار آن متوجه میشوند ما ایرانیها به دنبال همبستگی، اتحاد جهانی و ارتباط با دیگر مردم دنیا هستیم.
نظر شما