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۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۲

سقوط پژو ۲۰۶به رودخانه حویق تالش/۲نفر کشته و یک نفر مفقود شد

سقوط پژو ۲۰۶به رودخانه حویق تالش/۲نفر کشته و یک نفر مفقود شد

تالش- یک دستگاه پژو ۲۰۶ بامداد امروز در رودخانه حویق تالش سقوط و براثر این حادثه دو نفر فوت کردند و یک کودک مفقود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد شنبه یک دستگاه پژو ۲۰۶ با شش سرنشین در حال عبور از پل رودخانه حویق در شهرستان تالش بودند که به این رودخانه سقوط کردند.

بارش شدید باران که از روز گذشته آغاز و ادامه دارد در شهرستان تالش سبب آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه های این شهرستان و همچنین انسداد راه شده که براثر طغیان رودخانه ها بامداد امروز یک دستگاه پژو ۲۰۶ در هنگام عبور از پل رودخانه حویق در این رودخانه سقوط کرد که متاسفانه براثر این حادثه دو نفر فوت و یک کودک نیز مفقود است.

گفتنی است سه سرنشین دیگه این خودرو توسط مردم و گروه های امدادی نجات یافتند.

کد مطلب 4421723

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