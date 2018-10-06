کاهش ۴۲درصدی سرقت در سیریک

سرهنگ آرش بخشایی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امنیت مردم و جوامع در نزد خداوند از جایگاه بالای برخوردار است، به طوری که حضرت ابراهیم را مامور امنیت به کعبه گماشتند.

سرهنگ بخشایی شاکله فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه ای را امنیت در آن دانست و اضافه کرد: توسعه سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی در گرو امنیتی است که نیروهای انتظامی در جامعه ایجاد کرده است.

بخشایی هفته نیروی انتظامی را به‌عنوان بهترین نمادی از ارتباط با مردم یاد کرد و گفت: هفته نیروی انتظامی از جمعه ۱۳ مهر آغاز و تا ۱۹ مهر ادامه خواهد داشت، این هفته فرصتی است که به ساختارهای مردمی و اجتماعی بیشتر نزدیک و حس مردمی بودن را بیشتر تقویت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایجاد امنیت از اهداف هر نظام است افزود : مردم در اولویت اصلی ماموریت‌های نیروهای انتظامی قرار دارند ، و ایجاد آرامش و عشق خدمت به مردم از رویگرد این نهاد است.

بخشایی به مناسبت هفته ناجا در تشریح عملکرد سال جاری فرماندهی انتظامی شهرستان سیریک تصریح کرد و افزود : امسال در سایه زحمات ماموران انتظامی شاهد کاهش ۴۲ درصدی سرقت ها درشهرستان سیریک بودیم.

وی از افزایش دیگر کشفیات از قبیل مواد مخدر ،مشروبات الکلی و قاچاق کالا عنوان و اضافه کرد : برخورد با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی از دیگر اقدامات پلیس در این حوزه است.

وی به اقدامات صورت گرفته پلیس در حوزه اصناف پرداخت و گفت : در برخورد با صنوف متخلف از وظایف نیروی دایره اماکن عمومی است که در این زمان اقدامات خاصی در برخورد متخلفان صنفی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه امنیت صرفا با کار پلیس برقرار نحواهد شد تصریح کرد : مشارکت همگانی آحاد مردم برای ایجاد امنیت پایدار نیروهای انتظامی را در اجرای وظایف شان زودتر به نتیجه می رساند.