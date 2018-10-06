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۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۳

برای دومین بار؛

امام جمعه نجف خواستار لغو روادید برای زوار ایرانی در اربعین شد

امام جمعه نجف خواستار لغو روادید برای زوار ایرانی در اربعین شد

«سید صدرالدین قبانچی» امام جمعه نجف اشرف برای دومین بار خواستار لغو روادید برای تسهیل ورود زوار ایرانیِ ابا عبدالله الحسین (ع) به کربلاء به مناسبت اربعین، شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف بار دیگر خواستار لغو روادید برای زوار ایرانی در اربعین حسینی (ع) شد.

بر اساس این گزارش، وی در خطبه های نماز جمعه روز گذشته از نمایندگان پارلمان عراق خواست تا لغو روادید زوار ایرانی در اربعین حسینی (ع) را تصویب کنند. 

خطیب جمعه نجف اشرف در بخش دیگری از سخنان خود انتقال مسالمت آمیز قدرت در عراق را ستود و گفت: رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور در فرایندی مسالمت آمیز و شفاف انتخاب شدند.

گفتنی است، پیشتر نیز امام جمعه نجف در سخنانی خواستار لغو روادید زوار ایرانی برای ورود به کربلا در طول ایام اربعین حسینی (ع) شده بود.

کد مطلب 4421727

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