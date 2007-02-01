  1. بین الملل
تجهیزات نظامی جدید در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفت

آمریکا امروز تجهیزات نظامی جدیدی را به منظور تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به مقامات کابل تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، میلیونها دلار تجهیزات نظامی آمریکا امروز طی مراسمی رسمی و در حضور حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان  در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفت.

براساس این گزارش تجهیزات نظامی شامل 213 دستگاه خودروی نظامی "هام وی  Humvee" و 1200 قبضه سلاح سبک بود.

این تسلیحات نظامی به منظور تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان در برابر نیروهای طالبان در اختیار مقامات کابل قرار گرفته است.

به گفته مقامات آمریکایی این کمک بخشی از کمک 10 میلیلارد و 600 میلیون دلاری است که قرار است آمریکا دراختیار افغانستان قرار دهد.

یادآور می شود کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، درسخنرانی هفته گذشته خود درنشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرده بود : همه ما منافع مشترکی در افغانستان داریم و اگر کمک های خود به این کشور را افزایش ندهیم؛ شاهد افزایش ناآرامی ها درمناطق مختلف افغانستان خواهیم بود.

رایس در ادامه گفته بود: برای افزایش کمک به دولت افغانستان و تسریع روند بازسازی این کشور آمریکا قصد دارد مبلغی بالغ بر 10 میلیارد و 600 میلیون دلار به افغاستان کمک کند. 

