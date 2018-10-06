محمد جلیل قناد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برای ارائه خدمات سفر به زائران استان های کشور موکب استقبال از این زائران به صورت مردمی در سه راهی خوردورق و سه راهی دارخوین این شهرستان برپا شد.

وی افزود: ستاد بازسازی عتبات عالیات در زمینه مکان‌یابی موکب‌ها خدمات‌ رسانی می‌کند و علاوه بر این خدمات ویژه دیگری را نیز ارائه می‌دهد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شادگان در ادامه گفت: تاکنون برای پنج موکب شناسنامه و پروانه موکب داری صادر شده و برای دیگر موکب‌ها نیز در آینده نزدیک این پروانه صادر می‌شود.

قناد در پایان عنوان کرد: این طرح در راستای ساماندهی و ارتقاء سطح خدمات دهی به زائران اربعین اجرا شده است.