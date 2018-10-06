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۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شادگان خبر داد:

برپایی موکب استقبال از زائران اربعین‌حسینی استان ها در شادگان

برپایی موکب استقبال از زائران اربعین‌حسینی استان ها در شادگان

شادگان- رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شادگان از برپایی موکب استقبال از زائران اربعین حسینی استان ها به صورت مردمی در سه راهی خوردورق و سه راهی دارخوین این شهرستان خبر داد.

محمد جلیل قناد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برای ارائه خدمات سفر به زائران استان های کشور موکب استقبال از این زائران به صورت مردمی در سه راهی خوردورق و سه راهی دارخوین این شهرستان برپا شد.

وی افزود: ستاد بازسازی عتبات عالیات در زمینه مکان‌یابی موکب‌ها خدمات‌ رسانی می‌کند و علاوه بر این خدمات ویژه دیگری را نیز ارائه می‌دهد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شادگان در ادامه گفت: تاکنون برای پنج موکب شناسنامه و پروانه موکب داری صادر شده و برای دیگر موکب‌ها نیز در آینده نزدیک این پروانه صادر می‌شود.

قناد در پایان عنوان کرد: این طرح در راستای ساماندهی و ارتقاء سطح خدمات دهی به زائران اربعین اجرا شده است.

کد مطلب 4421788

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