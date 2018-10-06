نیروی انتظامی در مسیر تامین نظم و امنیت جامعه حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده صبح شنبه در مراسم صبحگاه نیروهای انتظامی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در مسیر تامین نظم و امنیت جامعه حرکت می کنند، اظهار داشت: جلوگیری از بی نظمی و تلاش برای اجرای قانون از مهمترین اقدامات نیروی انتظامی به شمار می رود.

وی بیان کرد: مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از توزیع مواد مخدر در سطح جامعه از دیگر تلاش های شبانه روزی نیروی ها انتظامی به شمار می رود.

وی بیان کرد: کنترل فضای مجازی و تلاش برای جلوگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی از دیگر تلاش های نیروهای انتظامی به شمار می رود.

وی اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر از مهمترین برنامه های نیروی انتظامی در استان چهارمحال و بختیاری است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بازرسی های در محورهای ورودی چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به سطح استان افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری بیش از یک هزار و ۶۸۰ کیلوگرم انواع مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شده است، اظهار داشت: کشف مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.