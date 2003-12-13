امارات آمادگي خود را براي بازگرداندن سعيد الصحاف به عراق اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه امارات امروز آمادگي خود را براي تحويل دادن محمد سعيد الصحاف وزير اطلاع رساني رژيم پيشين عراق كه در حال حاضر در اين كشور به سر مي برد ، به مقامات عراقي اعلام كرد .

علي سيف الكعبي كاردار امارات در بغداد امروز در گفتگو با روزنامه عراقي الصباح اعلام كرد:" امارات حاضر است در صورت اثبات جرم عراقيهايي كه در خاك اين كشور به سر مي برند و در صورت دريافت درخواست رسمي از جانب عراق اين افراد را به عراق تحويل دهد. "

وي افزود:" هنوز براي تحويل دادن صحاف به عراق درخواست رسمي نشده است و درصورتيكه مقامات عراقي از امارات درخواست كنند كه وي را به اين كشور تحويل دهد امارات در اين مورد درنگ نخواهد كرد. "

گفتني است در حال حاضر تعدادي از مسئولان رسمي و نظاميان رژيم سابق عراق از قبيل صحاف ، محمد الدوري نماينده سابق عراق در سازمان ملل و علي تركي حديثي سفير عراق در امارات و تعدادي از افسران رژيم سابق در امارات به سر مي برند.

هشيار زيباري وزير امور خارجه عراق هفته گذشته از كشورهايي كه مسئولان رژيم صدام در آنجا به سر مي برند خواسته بود آنان را به عراق تحويل دهند تا براي محاكمه اشان اقدام شود .