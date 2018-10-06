رسانه ها برای توسعه یزد جریان سازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عباسی هرفته صبح امروز در نشست خبری کمیسیون های عمران و گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اصحاب رسانه اظهار داشت: معتقدم راه توسعه یزد از توسعه روابط بین الملل می گذرد که گردشگری و تجارت الکترونیک از نمونه های بارز این روابط است.

وی با تاکید بر اینکه یزد آب ندارد و برای توسعه یزد باید این استان را معرفی کنیم و تا چنین نشود کسی سراغ یزد نمی آید ادامه داد: یزد ظرفیت های بسیار مناسب و بزرگی دارد اما متاسفانه از این ظرفیت ها استفاده نمی شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد با بیان اینکه یزد باید مملو از گردشگر باشد و موج موج گردشگر به یزد بیاید گفت: متاسفانه گردشگران با وجود تبلیغاتی که شده هنوز یزد را نمی شناسند و نسبت به ایرانیان و شهرهای ایران دیدگاه دیگری دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی کمیسیون عمران شورای شهر پرداخت و عنوان کرد: امروز در شهرهای کشور فقدان طراحی را می بینیم و حتی برای درختکاری، سنگفرش و ایستگاه های آبخوری هیچ طراحی نداریم و به زیباسازی توجه نمی شود.

عباسی با بیان اینکه رسالت کمیسیون عمران پیاده محوری بجای سواره محوری است افزود: شهرهای بزرگ و کلان شهر به سمت توسعه پیاده محوری رفتند لذا یک رکن در شهرهای امروز محسوب می شود و اگر مورد توجه نباشد شهر با بحران های جدی مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد با بیان اینکه زیرگذار و اتوبان و خیابان راهکار کاهش ترافیک نیست و موجب رشد سواره محوری می شود گفت: توسعه حمل و نقل عمومی را در حد بضاعت اجرا می کنیم اما باید همکاری و مشارکت مردم هم باشد تا به نتیجه برسد.

وی در خصوص پروژه دوچرخه سواری بلوار جمهوری گفت: این پروژه انتقاداتی دارد که می پذیریم اما هنوز در حال تکمیل پروژه هستیم و تا زمانی که در سایر نقاط اجرایی و تکمیل نشود نمی توان نظر قطعی در مورد آن داد.

عباسی دومین رسالت این کمیسیون را توسعه زیرساخت های گردشگری دانست و عنوان کرد: تغییر پایداری در رویکرد شهرداری نسبت به بافت تاریخی رخ داده و انبوهی از مکان های تاریخی را شهرداری تخریب می کرد که امروز برعکس شده و شهرداری برای بازسازی اقدام می کند.

وی از دیگر رسالت های کمیسیون را پیشگیری از تخلفات ساختمانی برشمرد و بیان داشت: یزد از اولین استان هایی است که تخلفات ساختمانی در آن زیاد است و دغدغه ما نیز کاهش این تخلفات است.

عباسی رسالت دیگر این کمیسیون را بازسازی پروژه های عمرانی به صورت بنیادی برشمرد و تصریح کرد: یکی از این اقدامات استفاده از پساب برای آبیاری سطح شهر است که متاسفانه به چشم نمی آید و نمود کمتری دارد اما اگر اتوبوس به شهر یزد اضافه شده بود بیشتر دیده می شد که البته این کار نیز در دست اقدام است.

وی همچنین از اجرای پروژه های عمرانی در شهر یزد خبر داد و گفت: به زودی پروژه های بزرگی آغاز خواهد شد که تا امروز در حال بررسی و آزادسازی های مورد نظر در این زمینه بودیم.