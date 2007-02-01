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۱۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۳۳

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران:

ملت ایران باردیگر نقشه های شوم دشمنان را در 22 بهمن نقش بر آب می کند

جواد قناعت گفت: ملت بزرگ ایران همواره در تمامی عرصه ها سرآمد جهانیان بوده است و در بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اقتدار خود بار دیگر نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با بیان مطلب فوق دقایقی پیش در جلسه برنامه ریزی جشن هسته ای مازندران در محل استانداری افزود: دشمن با هر ترفندی در صدد تزلزل و نابودی جوانان این مرز و بوم می باشد.

وی تصریح کرد: اقتدار و عظمت جوانان ایرانی در تولید فناوری های نوین و فناوری بومی هسته ای بار دیگر نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کرده و بر عصبانیت آمریکای یاوه گو و بوش حراف و جنایتکار افزوده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران اضافه کرد: معرفت امام حسین (ع) باعث انسان سازی می شود و قوه تحمل و اراده مسلمانان را در مقابله با شدائد بالا خواهد برد.

قناعت با اشاره به این مطلب که نهضت امام حسین (ع) درس های زیادی را به ملت ایران داده است ، گفت: با زنده نگه داشتن عاشورا و محرم انقلاب اسلامی بیمه می شود و باعث تدوین انقلاب و نظام نوپای انقلاب اسلامی برخاسته از مردمی متدین و رادمرد خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های دهه فجر استان و برگزاری جشن هسته ای در استان پرداخت و افزود: در برگزاری این جشن دستگاههای مختلفی برای باشکوه تر برگزار شدن آن در استان برنامه ریزی شده اند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران ادامه داد: برگزاری مسابقه مقاله نویسی پیرامون تاثیر انرژی هسته ای در راستای رسیدن به استقلال و خودکفائی واقعی، برگزاری همایش های مختلف در دانشگاهها و مراکز فرهنگی پیرامون انرژی هسته ای، ارائه بیانیه توسط اساتید و تشکل های دانشجوئی در راستای حمایت از فناوری هسته ای، برپائی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و انرژی هسته ای در سطح استان را از اعم برنامه های ستاد برگزاری جشن هسته ای در مازندران می باشد.

کد مطلب 442198

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