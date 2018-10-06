علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فن بازار منطقه ای استان با همکاری محوریت نهاد های مرتبط با فناوری در سال ۹۴ در شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنایع کوچک در استان کرمانشاه راه اندازی شده است، اظهار داشت: مدیریت اطلاعات و دستاورد ها و نیازمندیهای منطقه با هدف تعریف همکاری از طریق به اشتراک گذاری این اطلاعات در سطح منطقه و کشور از اهداف این مجموعه است.

وی افزود:دامنه فعالیت این مرکز منحصر به محدوده جغرافیایی استان و در حوزه شهرکهای صنعتی ، بنگاه های فناوری ، شرکتها و موسسات دانش بنیان است.

معاون صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بیان کرد:صنعت ، دولت ، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ، شرکتهای دانش بنیان ، نخبگان ، مخترعین و دارندگان ایده ذینفعان فن بازار در کشور هستند و فن بازار به عنوان واسطه حرفه ای ، مبادلات فناوری و دانش را بر عهده دارد .

وی شبکه سازی، تسهیل کننده فرآیند ها، کمک به تجاری سازی، توزیع منبع اطلاعاتی و جهت دهی متخصصین به سمت نیازهای جامعه را از خدمات این مرکز دانست و افزود: لیزینگ محصولات دانش بنیان، بازار دارایی فکری، انتقال تکنولوژی، برگزاری دوره های آموزشی، تورهای فناوری ، برپایی نشت های فناوری و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی نیز از سایر خدمات به شمار می رود.

محمدی ایده پردازان و مخترعان به منظور فروش مطمئن و یا تجاری سازی ، طرحهای خود، مدیران واحدهای صنعتی به منظورتوسعه بازار فروش، متخصصان و نخبگان صنعتی به منظور دریافت ایده های مختلف، خریداران و مصرف کنندگان به منظور معرفی شرکت های تولیدی به آن ها، سرمایه گذارن به منظور ارائه پیشنهاد برای سرمایه گذاری را از جمله مخاطبان فن بازار استان اعلام کرد.

وی با اشاره به افتتاح سامانه شبکه فن‌بازار منطقه ای استان کرمانشاه در سال ۹۴ گفت: این سامانه از طریق آدرس Kermansh.techmart.ir قابل دسترسی است و شامل بانک اطلاعاتی پیشنهاد فناوری ، تقاضای فناوری ، محصولات فناورانه ، متخصصین و خدمات تخصصی فناوری بوده و بصورت روزانه بروزرسانی می‌شود.

معاون صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بیان کرد:این سامانه زمینه‌ای ‌برای تجاری‌سازی ایده‌ها ‌و محصولات شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فن‌آور و واحدهای صنعتی و همچنین ویترین عرضه محصولات و نوآوری‌های استان در سطح ملی است.

وی در ادامه از کسب مقام سوم کشوری توسط فن بازار منطقه ایی استان کرمانشاه در سال گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: برگزاری فستیوال نو آوریهای صنایع شیمیایی و پلیمر که یکی از موفق ترین فستیوال ها در کشور بوده که منجربه تجاری سازی سه اختراع با سرمایه گذاری ۵۰۵۰۰ میلیون ریال شد، برگزاری بیش از ۲ دوره آموزشی مرتبط با موضوع فناوری، برگزاری بیش از ۱۵ دوره آموزشی، برگزاری بیش از ۱۰ تور فناوری داخل استان و خارج از استان و بازاریابی فروش بیش از ۱۰۰۰ میلیون ریال محصولات شرکتهای فناور را از جمله اقدامات صورت گرفته در فن بازار کرمانشاه دانست.

محمدی همچنین بیان کرد:از دیگر اقدامات این مرکز می توان به چاپ کتاب فناوری استان کرمانشاه، چاپ سه بروزشور و کاتالوگ فن بازار و بازار دارایی فکری، شرکت در ۶ نمایشگاه داخل استان، تهیه و انتشار ۶ شماره خبرنامه، شناسایی و پایش بیش از ۲۰ مورد نیاز فناورانه واحدهای صنعتی استان و استان های همجوار ( کردستان و ایلام )، رفع یک مورد نیاز فناورانه داخل استان، انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه رازی و راه اندازی دفتر نمایندگی فن بازار در دانشگاه و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی و راه اندازی دفتر نمایندگی فن بازار مرکز رشد، انعقاد تفاهمنامه با بنیاد نخبگان ودانشکده فنی و حرفه ای، برگزاری بیش از ۲۰ نشست فناورانه و ۵۰ نشست معرفی فن بازار اشاره کرد.