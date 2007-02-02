اعتبارات نوسازی بافت فرسوده کشور در بودجه 86 ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، مجری نوسازی بافت های فرسوده شهری شرق کشور با بیان اینکه کمتر از 5 درصد یارانه اختصاص یافته جهت نوسازی بافت های فرسوده شهری در سال های 84 و 85 جذب شده است ، اظهار داشت: یارانه در نظر گرفته شده برای کاهش سود بانکی است که پس از اجرا کامل ساختمان و در مرحله بازپرداخت تسهیلات در محاسبات لحاظ می شود.

مهندس احمد نوروزی ادامه داد: این در حالی است که مهم ترین مشکل نوسازی بافت های فرسوده تامین منابع در دوره تملک و اجرای سفت کاری ساختمان است که متاسفانه در این دوره یارانه تسهیلات بانکی به مجریان داده نمی شود.

وی اظهارداشت: در حقیقت پرداخت یارانه نوشدارو پس از مرگ سهراب است که از سال 84 در بودجه کشور لحاظ شده و متاسفانه در لایحه بودجه سال 86 نیز این نقایص همچنان مشهود است.

نوروزی اضافه کرد: این یارانه در هیچ مرحله ای به کسانی که می خواهند با سرمایه خود کار کنند تعلق نمی گیرد ، لذا انگیزه ای در آنان به وجود نمی آورد.

مجری نوسازی بافت های فرسوده کشور ادامه داد: در صورتی که سیاستگذاران بخش مسکن و سیستم بانکی ما باید از سازنده یا انبوه سازی که بدون اتکا به منابع بانکی و با استفاده ازسرمایه خود اقدام به ساخت و ساز می نماید ، حمایت کند و یارانه بیشتری پرداخت نمایند.

وی از اینکه به کسانی که با سرمایه خود اقدام به نوسازی در بافت های فرسوده می کنند ، یارانه تعلـــــق نمی گیرد اظهار تاسف کرد و گفت: یک مشکل دیگر اینست که تسهیلات بانکی فقط به واحدهای مسکونی پرداخت می شود و شامل سایر کاربری ها نمی شود ، در صورتی که خریداران واحدهای مسکونی معمولاً از واحدهایی استقبال می کنند که در اطراف آنها با کاربریهای خدماتی ، اداری و تجاری نیز احداث شده باشد.

نوروزی گفت : اعتبارات دولتی سهم یارانه ها به ازای هر واحد حدود 22 میلیون ریال از سال 84 در اختیار بانک ها می باشد که در طول هفت سال جهت کاهش سود تسهیلات بانکی هزینه خواهد شد یعنی بنام نوسازی و به کام بانکها است.

شهردار سابق مشهد تصریح کرد: با یک حساب ساده و با حذف یارانه از مبلغ پرداختی به مجریان طرح های نوسازی بافت های فرسوده ، سود تسهیلات پرداختی از سود بانکهای خصوصی بیشتر خواهد بود اما مکانیزم پرداخت تسهیلات بانکهای دولتی و حتی خصوصی در بخش مسکن بسیار ناکارآمد و مشابه پرداخت تسهیلات به سازندگان شخصی واحدهای مسکونی است.

نوروزی اضافه کرد: این در حالی است که سازندگان بزرگ پس از اجراء 30 درصد ساختمان می توانند پیش فروش نمایند و از این طریق منابع مورد نیاز را تامین نماید.

وی تصریح کرد: انتظار می رود نمایندگان مجلس با عنایت به برنامه 5 ساله چهارم بودجه در کمیسیون های تخصصی تلفیق و صحن علنی مجلس این کمبودها را با مشورت تمامی دست اندرکاران بخش مسکن رفع نمایند.

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق کشور به مدیریت احمد نوروزی ، در حال حاضر نوسازی و بهسازی بیش از 100 هکتار از بافت های فرسوده 15 شهر در 5 استان کشور را بر عهده دارد.