سیصد اثر به کنگره شعر نبوی در مشهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید علی حسینی دبیر کنگره بین المللی شعر نبوی در جمع خبرنگاران گفت: 300 اثر از 300 شاعر از کشورهای ایران، نروژ و ترکیه به دبیرخانه رسیده است.

وی ادامه داد: این تعداد آثاری است که مستقیما برای دبیرخانه ارسال شده است. علاوه بر آن در کلیه ادارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها شعبه ای از دبیرخانه کنگره فعال و کار توزیع فراخوان، جمع آوری و ارسال آثار را انجام می دهد. آثاری که به این دبیرخانه ها می رسد پس از پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی ارسال می شود.

سیدعلی حسینی دبیر کنگره بین المللی شعر نبوی با بیان این مطلب افزود: بروشور و فراخوان و پوستر جشنواره به 7 زبان چاپ و از طریق سازمان فرهنگ و ارتباطات توزیع شده است. همچنین لوح فشرده کاتالوگ جشنواره نیز آماده شده است که به زودی داخل و خارج کشور توزیع می شود. نمایندگی های فرهنگی در خارج کشور هم آثار را جمع آوری و به دبیرخانه مرکزی ارسال می کنند.

کنگره بین المللی شعر نبوی 16 و 17 اسفند ماه در مشهد برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال آثار به این کنگره 25 بهمن ماه است.