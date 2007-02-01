زیباری و المعلم درباره اجلاس آتی همسایگان عراق رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای اعلام کرد که "هوشیار زیباری" وزیر خارجه عراق در تماس تلفنی با "ولید المعلم" همتای سوری خود بر پایبندی به تفاهمات بدست آمده با سوریه در جریان سفر اخیر "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق به این کشور تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است : در این تماس درباره سفر اخیر طالبانی و هئیت سیاسی و پارلمانی همراه وی و نیاز به ادامه تلاش ها و پایبندی به تفاهمات صورت گرفته برای حمایت از دولت منتخب عراق و روند سیاسی این کشور بحث و گفتگو شد.

برپایه این گزارش؛ طالبانی و "بشار اسد" در ملاقات اخیر خود در دمشق مذاکراتی گسترده و صریح درباره مسائل امنیتی دوکشور برگزار کردند و برای ادامه همکاری در زمینه های مختلف امنیتی در راستای تقویت روابط دوجانبه به توافق رسیدند.

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه خود افزود : زیباری و المعلم همچنین اجلاس آتی وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق و رایزنی های بغداد برای زمینه سازی جهت برگزاری این اجلاس را بررسی کردند.

یک منبع آگاه در وزارت خارجه عراق دیروز بدون اشاره به جزئیات بیشتری گفته بود که بغداد از کشورهای همجوار خود برای شرکت در اجلاس آتی همسایگان در بغداد دعوت به عمل آورده است.