برگزاری جشنواره منطقه ای مطبوعات با جایزه ویژه فرخی یزدی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده ظهر امروز در آیین رونمایی از پوستر و آغاز به کار چهارمین جشنواره منطقه ای مطبوعات محلی، پایگاه های خبری و خبرگزاری ها اظهار داشت: جشنواره ها افت و خیزهای زیادی داشته و تا کنون سه دوره این جشنواره برگزار شده بود.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره یک هدف و موضوع آفرینی دارد ادامه داد: جشنواره مطبوعات کمک می کند تا موضوع مطبوعات و مسائل صنفی و روزنامه نگاری وارد افکار عمومی شود و روی آن تمرکز باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با بیان اینکه مطالبه برگزاری جشنواره از سوی اصحاب رسانه در استان بوده ادامه داد: این جشنواره با جایزه ویژه فرخی یزدی برگزار می شود و امید است در سال های آتی با یک جریان رسانه بومی و فرهیخته در بین استان ها شاهد تداوم آن باشیم.

وی از دیگر ویژگی های برگزاری این جشنواره ها را نزدیک شدن فضای فرهنگی استان ها به یکدیگر برشمرد و عنوان کرد: دستگاه های اجرایی فرهنگی استان ها نیز قول همکاری در توسعه و نزدیکی فضای فرهنگی در استان داده اند.

جوادیان زاده عنوان کرد: رفاقت در کنار رقابت نیز از طرح هایی است که در این جشنواره در خلال برگزاری کلاس های آموزشی و ورکشاپ ها دنبال می شود تا انسجام بیشتری رخ دهد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های رسانه ای استان بیان داشت: انتظار داریم دانشگاه های استان نسبت به علمی تر کردن فضای رسانه کمک کنند و به کمک جشنواره بیایند و در این جشنواره خود را نشان دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با اشاره به اینکه بار اصلی موضوع برگزاری جشنواره به عهده رسانه های استان یزد است تصریح کرد: رسانه های استان ضمن شرکت در این جشنواره باید در برندسازی و گفتمان سازی جشنواره نیز همت کنند و یزد به عنوان محوریت در منطقه معرفی شود.

جوادیان زاده با اشاره به لزوم نگاه تخصصی به برخی موارد از جمله موضوع آب و خشکسالی در استان گفت: یزد در بسیاری موارد به نگاه تخصصی روزنامه نگاری نیاز دارد که باید روزنامه نگاران با این رویکرد وارد شوند و ما نیز با این نگاه از دستگاه های مختلف کمک خواستیم تا همکاری لازم را داشته باشند.

وی بیان داشت: دستگاه هایی از جمله ورزش و جوانان، شهرداری، آب منطقه ای، میراث فرهنگی، خانه فرهنگ شهید صدوقی و ... در این زمینه همکاری دارند و امید است در ادامه کار نیز کمک داشته باشند.