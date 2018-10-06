به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی پیش از ظهر شنبه در جلسه امضا تفاهمنامه همکاری میان سازمان فنی و حرفهای کشور با بانک قرضالحسنه مهر ایران که در سازمان تربیت مربی کرج برگزار شد، گفت: سازمان فنی و حرفهای محوریت آموزش کشور را بر عهده گرفت.
رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: تمام تلاش ما این است که ارتباط مستمر و مؤثری که با ادارات داریم را فراتر کنیم.
جلالی بابیان اینکه میخواهیم تعاملات خود را با بیرون از مرزها بیشتر و تنگاتنگتر کنیم، گفت :درک درست از وضعیت اشتغال کشور ازجمله هدفهای مهم این سازمان است.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد با دو کشور کره و هند، گفت: افزایش سطح تعاملات باعث ارتقای جایگاه ایران در سطح بینالملل میشود.
رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای آموزش فنی و حرفهای کشور ادامه داد: با استفاده از تکنولوژی کشورهای خارجی و همکاری با آنها موفقیتهای بسیاری دستیافتهایم.
جلالی گفت: افراد میتوانند بادانش و مهارتهایی که در مرکز فنی حرفهای به دست آورند به اهداف خود برسند.
وی در پایان گفت: یکی از مهمترین کارهای این سازمان تعلیم و تربیت مربیان و جذب آنها در جایگاههای مربوط به حرفه موردنظر آنها در جامعه است.
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