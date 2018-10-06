مساجد باید پایگاه فعالیت جوانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر شنبه در دیدار با مسئولان مرکز رسیدگی امور مساجد خراسان رضوی اظهارکرد: مسئله حضور جوانان در مسجد بسیار مهم است، اما باید توجه کرد حضور جوان در مسجد نیاز به کار و برنامه ریزی دارد.

وی افزود: جوانان اگر در مسجد کار و برنامه داشته باشند در مسجد حضور مستمر خواهند داشت و باید جوان را در امورات مسجد مشارکت دهیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: باید برای احیا حضور و فعالیت جوانان در مساجد برنامه و تدبیر شود. مساجد باید برای جوانان محل پایگاه شود و اگر برای جوان برنامه و طرح داشتیم و جای پای جوان در مسجد درست شد مسجد مملو از نیروی جوان می شود.

علم الهدی بیان کرد: مسجدی که در آن تنها نماز واحب و مستحبی می خوانند و فعالیت دیگری ندارند و فعالیتش راکد است نفعش برای اسلام چیست؟

وی افزود: ضرر روزمرگی برای اسلام چند برابر منفعتش بوده و باید کار را در امور مساجد از پشت میز به میدان کار و فعالیت یعنی مساجد برده شود.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: امکانات مسجد باید با کمک نمازگزاران تهیه شود تا دائمی باشد. اگر مسجد بر اساس کمک خارجی فعالیت کند آباد نمی شود، مردم باید بار مسجد محل خود را به دوش بکشند تا مسجد آباد شود.

وی گفت: امام جماعتی که در مسجد اعتقاد به کار انقلابی و سیاسی ندارد ، یا می گوید در مسجد ما نباید برای رهبری و انقلاب دعا شود نه تنها نباید امام جماعت باشد بلکه باید عمامه هم برسرش نباشد چون این تفکر ضد انقلاب است و این مسجد محل نفوذ دشمن می شود.