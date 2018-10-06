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۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۱

بخشدرا مرکزی جویبار:

آب و برق ۵۰۰ خانوار جویباری وصل شد

آب و برق ۵۰۰ خانوار جویباری وصل شد

جویبار - بخشدار مرکزی جویبار از وصل شدن آب و برق ۵۰۰ خانوار در جویبار خبر داد.

محمد مدانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بر اثر بارندگی شدیدو رعدو برق رو گذشته آب روستاهای شهنه کلا وچهار طاق بن قطع شده بود، گفت: برق دو روستای فوتم علیا و آیت محله نیز با بارش شدید عصر جمعه قطع شده بود که خوشبختانه پس از ۲۴ ساعت دقایق پیش برق و آب این چهار روستا متصل شد.

وی با بیان اینکه از روز گذشته تمامی نیروهای امدادی و خدماتی در آماده باش کامل قرار دارند ، اظهار داشت : سقف دو واحد مسکونی نیز آسیب داده بود ، که نیروهای امدادی بموقع در محل حادثه حاضر و اقدامات اولیه انجام شد.

بخشدار مرکزی بیان کرد: بارش روز گذشته موجب آبرگرفتگی معابر در چند منطقه شده بود، که خوشبختانه با حضور نیروهای امدادی این مشکل نیز سریعا برطرف شد.

کد مطلب 4422365

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