باران ۲.۴ میلیارد ریال به برق قائمشهر خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری بعدازظهر شنبه در خصوص خسارتهای بارش شدید روز و شب‌ گذشته، در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: این خسارتها شامل آسیب به ۵ دستگاه ترانس، یک اصله پایه بتنی برق، ۳۴ مورد تجهیزات روشنایی برق معابر، یک مورد کابل هوایی و ۳ مورد سیم‌پارگی ۲۰ کیلو ولت بوده‌است که ۲۴۳ میلیون تومان برآورد هزینه شده‌اند.

وی با اشاره به آماده‌باش بودن ۴۰ نفر از پرسنل اداره برق قائم‌شهر در شب گذشته، تصریح کرد: این پرسنل تا صبح در تلاش بودند تا خاموشی‌های پراکتده را به صفر برسانند.

امیری در پایان خاطرنشان کرد: برق تعدادی از مناطق شهر در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشترکین در اثر بارش شدید باران قطع شد، اما به محض اطلاع در فاصله زمانی کوتاه وصل شد.