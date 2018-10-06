محمد نیکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارائه تسهیلات به طرحــهای اشتغالزا و ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سامانه کارا به منظور تسهیل در فرایند ارائه تسهیلات راه اندازی شد که چراغ امیدی را در دل‌های مدیران و مؤسسات قرآنی ـ فرهنگی برای گسترش فعالیت‌هایشان در راستای رسیدن به جامعه قرآنی روشن کرده بود.

وی افزود: اما زمانی که مدیران مؤسسات ‌برای ثبت مشاغل قرآنی و دریافت جزئیات بیشتر از نحوه اجرایی این دستورالعمل به اداره کار و رفاه اجتماعی مراجعه کردند، دریافتند که در این ابلاغیه ۱۳۴ شغل که شاید بسیاری از آنها لازم و ضروری هم نباشند مورد حمایت قرار گرفته‌اند اما نامی از شغل‌های قرآنی و یا فرهنگی که لازمه یک جامعه برای مقابله با تهاجم فرهنگی است، نیامده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه موسسات فرهنگی قرآن وعترت استان قزوین بیان کرد: این بی‌مهری در حالی شامل حال مؤسسات فرهنگی وقرآنی شده است که بسیار دچار مشکل مالی هستند و وام و اعتبارت می‌تواند بهترین پشتوانه برای مؤسسات قرآنی باشد.

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان گفت: از آنجایی که آموزش خانگی قرآن می‌تواند در سراسر استان در شهرها، روستاها و حتی در دورترین نقاط برای مربیان قرآنی ایجاد شغل کند و گستره بسیار عظیمی به لحاظ جغرافیایی دارد خواستار شد کارگروه اشتغال شورای برنامه ریزی استان راه اندازی موسسات فرهنگی وقرآنی را جز طرحهای اشتغال زایی سامانه «کارا» قرار دهند.

نیکی ابراز امیدواری کرد: با ارائه تسهیلات به موسسات فرهنگی وقرآنی گامی در رفع مشکلات این تشکلها برداشته شود.