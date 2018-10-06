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۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

هندبال زنان باشگاه های آسیا - قزاقستان؛

دومین باخت لارستان برابر نماینده قزاقستان

دومین باخت لارستان برابر نماینده قزاقستان

تیم هندبال شهید چمران لارستان در سومین مسابقه خود در رقابتهای باشگاههای آسیا متحمل دومین شکست برابر نماینده میزبان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سومین دوره رقابتهای هندبال جام باشگاه های زنان آسیا در آلماتی قزاقستان تیم شهید چمران لارستان عصر امروز شنبه ۱۴ مهرماه به مصاف تیم دیگری از کشور میزبان رفت.

شاگردان نشمین شافعیان نیمه اول این دیدار را با نتیجه ۱۷ بر۱۱ برابر آلماتی قزاقستان واگذار کردند. در نهایت تیم شهید چمران لارستان با نتیجه ۳۱ بر ۲۱ مقابل این تیم شکست خورد. 

نماینده کشورمان پیش از این متحمل یک باخت دیگر برابر کایسار قزاقستان و یک برد برابر تیم اسپورت هندوستان شده بود. لارستان فردا یکشنبه ۱۵ مهرماه و در چهارمین مسابقه خود در این رقابتها به مصاف تیم AGMK  ازبکستان خواهد رفت.

سومین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا در بخش زنان از ۱۱ تا ۱۷ مهرماه در آلماتی قزاقستان پیگیری خواهد شد. 

کد مطلب 4422399

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