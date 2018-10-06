استفاده از پهباد برای پایش مرزها طی ایام اربعین در مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی اللهی روز شنبه در نشست خبری اظهار داشت: مأموریت امسال مرزبانی استان ایلام علاوه بر تسهیل و روان سازی تردد زوار کربلای معلی، تامین امنیت مرزها در داخل و خارج از کشور است.

وی گفت: مرزبانی برای ایام اربعین آمادگی کامل دارد و هم ما و هم طرف عراقی با جدیت به دنبال این هستیم در اربعین سال جاری تسهیلات بهتری به زائران اربعین ارائه شود.

اللهی اظهار داشت: هیچ کس بدون روادید و مدارک قانونی از مرز ما عبور نخواهد کرد، هم ما و هم طرف عراقی تجهیزات و امکانات بیشتری بکار گرفته ایم تا این امر محقق شود.

فرمانده مرزبانی استان ایلام افزود: برای تسلط و کنترل بیشتر مرزهایمان در ایام اربعین چند فروند پهباد پیشرفته مجهز پیش بینی شده که با مدیریت ما طول نوار مرزی را مورد پایش دقیق خود قرار خواهند داد.

اللهی با اشاره به اینکه میزان قاچاق کالا و تردد غیرمجاز در مرزهای استان در حد صفر است، افزود: هم اکنون پاسگاه های مرزی استان از امکانات برق و آب برخوردار هستند.