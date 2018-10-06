ضرورت استقرار هلال احمر اورژانس و ادارات تاثیرگذار در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله حقیقی ظهر شنبه با حضور در اولین جلسه شورای اداری پس از انتصاب در این شهرستان طی سخنانی اظهار داشت: در پردیس که یک شهرستان جدیدالتاسیس است به طور قطع مشکلاتی وجود دارد اما برخی از مشکلات است که نیازمند کمک نمایندگان است و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

حقیقی در ادامه افزود: پردیس به عنوان شهرستانی است که در ۱۵ کیلومتری تهران قرار دارد و جمعیتی که از تهران به این شهرستان سر ریز می شوند و در آینده این شهرستان دومین شهر از لحاظ جمعیت بعد از تهران خواهد بود و امیدواریم در جهت هماهنگی زیرساخت های شهرستان دستگاه های اجرایی و سازمان ها اقدامات مناسبی را به انجام برسانند.

سرپرست فرمانداری پردیس با بیان اینکه در بخش های مختلف اماکن ورزشی و حمل و نقل عمومی که از نیازهای جدی این شهرستان محسوب می شود گفت: افزایش رشد جمعیت در این منطقه با بهره برداری از مسکن مهر در فازهای مختلف باید مورد توجه باشد.

وی با اشاره به بحث درمان در این شهرستان افزود: با این محور مواصلاتی و جمعیتی که در ایام مختلف به شهرهای شمال شرقی و این منطقه عبور می کنند استقرار هلال احمر و اورژانس ضروری است و تنها بیمارستانی که توسط خیر ساخته شده بلاتکلیف است و باید وضعیتش مشخص شود اولین اقدام در بحث درمان بازدید وزیر بهداشت است و اگر مسکن و شهرسازی به ساخت ساختمان اقدام کند وزارت بهداشت نیز بحث تجهیزات را حل کند این بیمارستان راه اندازی می شود.

حقیقی با بیان اینکه استقرار ادارات تاثیرگذار مثل پزشکی قانونی و تعزیرات حکومتی در این شهرستان ضروری است و از بسیاری از ترددها به تهران در این خصوص جلوگیری می شود.