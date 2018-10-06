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۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۹

سرپرست فرمانداری پردیس تاکید کرد؛

ضرورت استقرار هلال احمر اورژانس و ادارات تاثیرگذار در پردیس

ضرورت استقرار هلال احمر اورژانس و ادارات تاثیرگذار در پردیس

پردیس- سرپرست فرمانداری پردیس با اشاره به رشد روزافزون پردیس گفت: استقرار هلال احمر اورژانس و ادارات تاثیرگذار در پردیس از ضرورت برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرالله حقیقی ظهر شنبه با حضور در اولین جلسه شورای اداری پس از انتصاب در این شهرستان طی سخنانی اظهار داشت: در پردیس که یک شهرستان جدیدالتاسیس است به طور قطع مشکلاتی وجود دارد اما برخی از مشکلات است که نیازمند کمک نمایندگان است و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

حقیقی در ادامه افزود: پردیس به عنوان شهرستانی است که در ۱۵ کیلومتری تهران قرار دارد و جمعیتی که از تهران به این شهرستان سر ریز می شوند و در آینده این شهرستان دومین شهر از لحاظ جمعیت بعد از تهران خواهد بود و امیدواریم در جهت هماهنگی زیرساخت های شهرستان دستگاه های اجرایی و سازمان ها اقدامات مناسبی را به انجام برسانند.

سرپرست فرمانداری پردیس با بیان اینکه در بخش های مختلف اماکن ورزشی و حمل و نقل عمومی که از نیازهای جدی این شهرستان محسوب می شود گفت: افزایش رشد جمعیت در این منطقه با بهره برداری از مسکن مهر در فازهای مختلف باید مورد توجه باشد.

وی با اشاره به بحث درمان در این شهرستان افزود: با این محور مواصلاتی و جمعیتی که در ایام مختلف به شهرهای شمال شرقی و این منطقه عبور می کنند استقرار هلال احمر و اورژانس ضروری است و تنها بیمارستانی که توسط خیر ساخته شده بلاتکلیف است و باید وضعیتش مشخص شود اولین اقدام در بحث درمان بازدید وزیر بهداشت است و اگر مسکن و شهرسازی به ساخت ساختمان اقدام کند وزارت بهداشت نیز بحث تجهیزات را حل کند این بیمارستان راه اندازی می شود.

حقیقی با بیان اینکه استقرار ادارات تاثیرگذار مثل پزشکی قانونی و تعزیرات حکومتی در این شهرستان ضروری است و از بسیاری از ترددها به تهران در این خصوص جلوگیری می شود.

کد مطلب 4422518

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