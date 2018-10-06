به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «چو سون هوئی» (Choe Son Hui) معاون وزیر خارجه کره شمالی امروز شنبه با هدف تقویت روابط مسکو و پیونگ یانگ و جلب حمایت مقام های روس به روسیه سفر کرده است.

معاون وزیر خارجه کره شمالی پس از رسیدن به روسیه درباره این سفر به خبرنگاران گفت: هدف از این سفر انجام مذاکرات سه جانبه با روسیه و چین بوده است.

این در حالیست که «ایگور مورگولف» و «چو سون هوئی» معاونین وزرای خارجه روسیه و کره شمالی قرار است دوشنبه ۱۶ مهرماه در مسکو با یکدیگر دیدار کنند حال آنکه سه‌شنبه ۱۷ مهرماه نیز نشست سه‌جانبه‌ای با حضور «کانگ شوان یو» معاون وزیر خارجه چین برگزار خواهد شد.

این نشست مشورتی بر موضوع خلع‌سلاح هسته‌ای شبه‌جزیره کره و تلاش‌ها در راستای بهبود رابطه پیونگ‌یانگ- سئول متمرکز خواهد بود.

این درحالی است که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز هم‌اکنون در راستای انجام پاره‌ای از هماهنگی‌ها در ژاپن بسر می‌برد و بعد از آن راهی کره شمالی خواهد شد.