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۱۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۷

صهیونیست ها چهار فلسطینی را شهید و زخمی کردند

صهیونیست ها چهار فلسطینی را شهید و زخمی کردند

یک منبع امنیتی فلسطین اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی امروز جمعه چهار شهروند فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن شهید و زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منبع فلسطینی گفت که "خلدون شومان" 34 ساله و از اعضای دستگاه امنیت پیشگیرانه وابسته به جنبش فتح به هنگام پیاده شدن از خودروی خود در روستای "بیتونیا" در نزدیک شهر رام الله به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی شهید شد.

وی افزود: "محمد ابوعرب" 30 ساله از افسران دستگاه امنیت پیشگیرانه نیز درهمین تیراندازی به شهادت رسید و نظامیان اسرائیلی سه شهروند دیگر را بازداشت کردند.

از سوی دیگر، ارتش اسرائیل امروز خانه یک عضو "گردانهای شهیدان الاقصی" شاخه نظامی جنبش فتح را در شهر رام الله محاصره و به تبادل آتش با جوانان فلسطینی پرداخت که در جریان آن دو فلسطینی زخمی شدند. 

ارتش رژیم صهیونیستی در دو روز گذشته حملات خود علیه شهروندان فلسطینی را افزایش داده است. نیروهای این رژیم دیروز نیز سه شهروند فلسطینی را در کرانه باختری شهید کردند.

کد مطلب 442260

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