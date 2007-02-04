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۱۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۵۱

ولادیمیر پوتین :

روسیه برای ایجاد مراکز بین المللی غنی سازی به توافقاتی با دیگران دست یافته است

روسیه برای ایجاد مراکز بین المللی غنی سازی به توافقاتی با دیگران دست یافته است

رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که این کشور برای ایجاد مراکز بین المللی غنی سازی اورانیوم به توافقاتی با برخی کشورها دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی از مسکو، ولادیمیر پوتین روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی خود در کرملین اعلام نمود: "یکی از نگرانی های عمده روسیه و آمریکا، در زمینه منع گسترش سلاح هسته ای است.

وی افزود : ما در شرایط دشواری به سر می بریم که بسیاری از کشورها می خواهند و قصد دارند صنایع انرژی هسته ای خود را توسعه دهند. در اینجا مرز بسیار باریکی بین توسعه صنایع انرژی هسته ای و مشکلات منع گسترش وجود دارد، زیرا به سختی می توان سطح غنی سازی اورانیوم تا سطح نظامی را کنترل نمود".

رئیس جمهوری روسیه افزود :" از این رو ما به موازات همین پیشنهاد، یعنی ایجاد شبکه مراکز بین المللی غنی سازی اورانیوم را مطرح می کنیم؛ در عین حال این مراکز بین المللی وظیفه بازیافت سوخت مصرف شده هسته ای را نیز بر عهده می گیرند".

پوتین اظهار داشت :"ما در این راستا پیش می رویم و نه تنها با ایالات متحده، بلکه همانطور که آگاه هستید، توافقاتی در این زمینه نیز با قزاقستان داشتیم. رئیس جمهور قزاقستان واکنشی بسیار مثبت به این پیشنهاد ما داشت و ما به طور مشترک موسسه ای بدین منظور ایجاد می کنیم و تمام طرفهای علاقه مند به این کار را دعوت می کنیم".

پوتین درماه ژانویه سال 2006 میلادی، طرح تاسیس مراکز بین المللی غنی سازی را مطرح کردکه قرار است در آنگارسک روسیه افتتاح شود و به باور وی، روسیه و دیگر کشورهای عضو باشگاه هسته ای می توانند با تاسیس مراکز غنی سازی برای کشورهایی که به دنبال سوخت هسته ای هستند، بدون تبعیض سوخت فراهم کنند.

کد مطلب 442262

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