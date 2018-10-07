یاسر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان کشور در همدان اظهار داشت: مرحله اول رنکینگ کشوری داخل سالن مسابقات تیراندازی با کمان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سالن ۶ هزارنفری انقلاب همدان برگزار شد.
وی افزود: این مسابقات در دو رشته کامپوند و ریکرو با معرفی برترینها به پایان رسید.
سخنگوی هیئت تیراندازی با کمان استانهمدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در رشته کامپوند؛ ۲۰ نفر در بخش بانوان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان هانیه محمدی از استان مرکزی، مائده برجی از استان زنجان و سحر قادری از استان کرمانشاه به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
نصرتی عنوان کرد: همچنین در بخش آقایان و در رشته کامپوند ۵۷ تیرانداز به اهداف تیراندازی کردند که علی عبودیت از اصفهان موفق به کسب رتبه اول شد، امید طاهری در جایگاه دوم ایستاد و ابراهیم زریندست نیز مقام سوم را از آن خود کرد.
وی با اشاره به نتایج رشته ریکرو بیان کرد: در رشته ریکرو در بخش بانوان ۴۶ نفر شرکتکننده داشتیم که نیلوفر علیپور از استان البرز، نگین وداد از آذربایجان شرقی و مهناز قرهباغی از همدان به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.
سخنگوی هیئت تیراندازی با کمان استانهمدان عنوان کرد: همچنین در بخش آقایان ۶۲ تیرانداز حضور داشتند که عرفان ارژنگی پور از آذربایجان شرقی، امین پیرعلی از اصفهان و بابک علیزاده از تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.
