۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۸:۳۹

سخنگوی هیئت تیراندازی با کمان استان‌همدان:

مسابقات تیراندازی باکمان کشور با معرفی برترین‌ها به پایان رسید

همدان- سخنگوی هیئت تیراندازی با کمان استان‌همدان گفت: مرحله اول رنکینگ کشوری داخل سالن مسابقات تیراندازی با کمان در همدان برگزار شد.

یاسر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان کشور در همدان اظهار داشت: مرحله اول رنکینگ کشوری داخل سالن مسابقات تیراندازی با کمان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سالن ۶ هزارنفری انقلاب همدان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در دو رشته کامپوند و ریکرو با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

سخنگوی هیئت تیراندازی با کمان استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در رشته کامپوند؛ ۲۰ نفر در بخش بانوان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان هانیه محمدی از استان مرکزی، مائده برجی از استان زنجان و سحر قادری از استان کرمانشاه به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

نصرتی عنوان کرد: همچنین در بخش آقایان و در رشته کامپوند ۵۷ تیرانداز به اهداف تیراندازی کردند که علی عبودیت از اصفهان موفق به کسب رتبه اول شد، امید طاهری در جایگاه دوم ایستاد و ابراهیم زرین‌دست نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

وی با اشاره به نتایج رشته ریکرو بیان کرد: در رشته ریکرو در بخش بانوان ۴۶ نفر شرکت‌کننده داشتیم که نیلوفر علیپور از استان البرز، نگین وداد از آذربایجان شرقی و مهناز قره‌باغی از همدان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

سخنگوی هیئت تیراندازی با کمان استان‌همدان عنوان کرد: همچنین در بخش آقایان ۶۲ تیرانداز حضور داشتند که عرفان ارژنگی پور از آذربایجان شرقی، امین پیرعلی از اصفهان و بابک علیزاده از تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.

