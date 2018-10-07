انفجار در یک آسمانخراش در پایتخت مولداوی/۲تن کشته و۶ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شامگاه شنبه وقوع انفجار در یک آسمانخراش در شهر «کیشینائو» پایتخت کشور مولداوی به مرگ ۲ تن و مجروح شدن دستکم ۶ تن دیگر انجامید.

سخنگوی وزارت کشور مولداوی اعلام کرد که «آخرین داده ها از مرگ دو تن از جمله یک کودک خردسال حکایت می کند».

این انفجار در یک آسمانخراش ۲۰ طبقه در حوالی ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه شنبه شب به وقت محلی اتفاق افتاد و به آپارتمانهای واقع در طبقات فوقانی آسیب جدی رساند.

به گفته سخنگوی وزارت کشور مولداوی، اجساد دو قربانی این حادثه در داخل یک آپارتمان در طبقه چهاردهم پیدا شدند و «شش نفر نیز در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند که پنج تن از آنها شهروندان عادی و یک نفر از نیروهای امداد و نجات است».

عملیات امداد و نجات برای یافتن افرادی که احتمالاً در زیر آوار مانده اند، ادامه دارد.

مقامات ذیربط می گویند که احتمالاً انفجار یک سیلندر گاز علت بروز این حادثه بوده؛ چرا که این آسمانخراش به سیستم تأمین گاز مرکزی متصل نبوده است.