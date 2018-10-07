۳۷شهرستان درگیر سیل و آبگرفتگی/جزئیات امدادرسانی

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب که تاکنون ۶ استان اصفهان، خراسان شمالی، گلستان، گیلان، مازندران و یزد، درگیر سیل و آبگرفتگی شده اند، گفت: ٣٧شهرستان تحت تاثیر سیل و آبگرفتگی قرار دارند.

وی با اشاره به امدادرسانی به ٢٦٧٩نفر از هموطنان گرفتار سیل و آبگرفتگی، افزود: ٣١٧نفر در مساجد و پایگاه های امداد و نجات، اسکان اضطراری یافته اند.

سلیمی از انتقال ۸۳ نفر به مناطق امن خبر داد و گفت: آمار فوتی ها همان ۵نفر در مازندران بوده است.

وی از تخلیه آب ۴۱۰ واحد مسکونی خبر داد و افزود: ۶۷۵نفر نیروی عملیاتی در قالب ۱۶۶ تیم امداد و نجات، در این مناطق حضور داشته و کار امدادرسانی را انجام می دهند.

سلیمی به توزیع ٤٩٦تخته پتو، ٨٧تخته موکت، و انواع کنسروجات اشاره کرد و گفت: امدادرسانی در گیلان و مازندران ادامه دارد.