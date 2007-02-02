جام ریاست AFC فرصتی برای احیا فوتبال پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، محمد بن همام با بیان این مطلب افزود:" شک ندارم که مسابقات جام ریاست AFC می تواند فرصت مهمی برای میزبان باشد تا دوران پر شکوه خود را در فوتبال دوباره احیا کند. پاکستان صاحب تاریخ پرشکوهی در فوتبال است و یکی از دلایل برگزاری بازیها در این کشور امید به زنده کردن همه آن شور و هیجانی است که باید یکبار دیگر در این نقطه از آسیا احیا شود".

سید فیصل صالح رئیس فدراسیون فوتبال پاکستان نیز در این باره گفت : " حضور ارتش پاکستان جمعیت بیشتری را به ورزشگاه می آورد و امیدوارم آنها رقابت سختی با میهمانان برای کسب جام داشته باشند".

وی ادامه داد:" از آنجا که 8 باشگاه آسیایی در این جام حاضر هستند رسانه ها توجه بیشتری به جام ریاست AFC خواهند داشت و ما بعد از برگزاری فستیوال زیر 14 ساله ها ی آسیا تجارب تازه ای در این جام بدست خواهیم آورد".

دوردی دینامو قرقیزستان قهرمان دور گذشته جام ریاست AFC بود که سال پیش در مالزی برگزار شد و امسال به عنوان قهرمان دوره قبل در بازیها حاضر می شود.

رتنام سری لانکا، خمرا کامبوج، رگارتاداز تاجیکستان، تاتونگ چین تایپه، ترانسپورت یونایتد بوتان و ارتش پاکستان 6 تیم دیگری هستند که در مسابقات امسال حضور دارند. تیم قهرمان نپال هم پس از اتمام بازیهای لیگ این کشور به مسابقات خواهد آمد و به جمع تیم های فوق می پیوندد.

قرعه کشی سومین دوره بازیهای جام ریاست AFC روز شنبه سوم فوریه – 14 بهمن در محل فدراسیون فوتبال پاکستان انجام خواهد شد.

این بازیها در زمان 17 تا 27 می – 27 اردیبهشت تا 6 خرداد برگزار می شود.