۶۸ گواهینامه حذف بازرسی کالا در مبداء در قزوین صادر شد

سیروس صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت های تولیدی برای تامین مواد اولیه و حد واسط تولید، قطعات مورد نیاز در خط تولید و قطعات مصرفی اقدام به دریافت گواهی حذف بازرسی می کنند.

وی افزود: این شرکتها با دریافت گواهی حذف بازرسی به طور مستقیم محموله های خود را به کشور وارد می کنند که این امر باعث تسهیل در واردات مواد اولیه و تجهیزات خط تولید شده و در نهایت باعث کاهش هزینه های تولید می شود.

صارمی گفت : گواهی های حذف بازرسی صادر شده به درخواست برخی از بانک ها بوده و برای اقلام وارداتی قطعات خودرو، قطعات دستگاه های ریسندگی و بافندگی، مواد اولیه شیمیایی، لامپهای صنعتی، مواد اولیه صنایع غذایی، مواد شیمیایی نساجی، الیاف نساجی، ماشین الات خط تولید و قطعات چرخ خیاطی صادر شده است.

وی از صدور ۳۲۰ گواهینامه انطباق صادراتی در قزوین در شش ماه اول سالجاری خبر داد و بیان کرد: همچنین از ابتدای سالجاری تا پایان شهریور ماه ۷۳۵ گواهینامه وارداتی برای کالاهای مشمول استاندارد صادر شده است.

مدیر کل استاندارد استان قزوین گفت: در راستای اجرای طرح طاها و کنترل بازار، در ۶ ماهه سال جاری از دو هزارو ۵۷۶ واحد صنفی استان بازرسی بعمل آمده است.

صارمی به همشهریان گرامی توصیه کرد هنگام خرید به علامت استاندارد روی کالا توجه کنند. و در صورت مشاهده و فروش هر گونه کالای غیر استاندارد، شماره ردیابی واحد صنفی را به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کرده و یا به واحد حقوقی این اداره کل اطلاع دهند.