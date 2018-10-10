توجه به کاهش اختلالات روانی؛ تضمین سلامت جامعه

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، مرضیه اردکانی: سازمان جهانی بهداشت ۱۰ اکتبر ( ۱۸ مهر) هر سال را روز جهانی سلامت روان نامگذاری کرده است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، اگر اقدامات فوری و اساسی انجام نگیرد؛ تا سال ۲۰۳۰ بیماری روان، شایع ترین بیماری در دنیا می شود، با توجه به هشدارهای افزایش آمار مبتلایان به بیماری روان، روز جهانی سلامت روان فرصت مناسبی است تا عموم مردم آگاهی بیشتری از این بیماری و نحوه پیشگیری از ابتلا به انواع اختلالات روانی و آثار منفی آن بر زندگی خود فرد بیمار و اطرافیان او به دست آورند. روز جهانی سلامت روان در هر سال موضوعی مشخص و متفاوت دارد.

هر فردی باید حال خوب، فکر خوب و رفتار خوب داشته باشد

علیرضا وارثی مدیر کل بهزیستی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سلامت روان می گوید:سلامت روان چیزی بیشتر از نبود بیماری روانی است. بعد مثبت بهداشت روان که سازمان جهانی روی آن تاکید دارد؛ سلامتی را یک حالت رفاه، جسمی، روانی و اجتماعی دانسته و نه فقط بیماری و یا ناتوانی، و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. به طور خلاصه فرد باید حال خوب، فکر خوب و رفتار خوب داشته باشد.

وی اظهار داشت : با توجه به شعار امسال سازمان بهداشت جهانی که «تمرکز بر سلامت روان جوانان در یک جهان در حال تغییر» است؛ سازمان بهزیستی در راستای ارتقای سلامت افراد جامعه گام های موثری در زمینه رشد فرهنگ مشاوره و روان درمانی، پیشگیری درمان سوء مصرف مواد، کاهش طلاق و درمان و توانبخشی بیماران روان مزمن برداشته است.

وی تصریح کرد : سن نوجوانی و سال های اولیه بلوغ، مقطعی مهم از دوران زندگی است که تحول زیادی در آن رخ می دهد، به عنوان مثال با تغییر مدرسه، ترک خانه و ورود به دانشگاه یا کار جدید همراه است، این دوره بسیار هیجان انگیز و توام با استرس و هراس است که در برخی موارد اگر مدیریت نشود؛ این احساسات می تواند منجر به بیماری روحی شود.

بدون تردید استفاده روز افزون از فن آوری های جدید می تواند مزایای بسیاری همراه با فشار و استرس داشته باشد و اتصال به شبکه های مجازی دائما در حال رشد و گسترش می باشد و بسیاری از نوجوانان هم در مناطق بحرانی زندگی می کنند و تحت تاثیر شرایط اضطراری هستند و جوانان در موقعیت های بحرانی به شدت از اختلالات روانی آسیب پذیر هستند.

۱۴ سالگی سن شروع اختلالات روانی

وارثی تاکید کرد: نیمی از بیماری های روانی از سن ۱۰ سالگی شروع می شود، اما اغلب موارد ناشناخته و درمان نشده اند از لحاظ شیوع بیماری در میان نوجوانان، افسردگی سومین علت و خودکشی دومین علت مرگ در میان ۱۵ تا ۲۹ ساله می باشد. سوء مصرف مواد و مواد مخدر در میان نوجوانان یکی از موضوعات مهم در بسیاری از کشورهاست که می تواند منجر به رفتارهای پرخطر مانند رانندگی خطرناک و ناامنی جنسی شود، اختلالات خوردن همچنین نگران کننده و رشد شناختی در ایجاد انعطاف پذیری ذهن نوجوانان برای مقابله با چالش های جهان امروزی دارای اهمیت بسزایی است.

شواهد زیادی وجود دارد که ترویج برنامه های بهداشتی برای نوجوانان نه تنها به سلامت آنها در کوتاه مدت بلکه باعث پیشرفت اقتصاد جامعه در دراز مدت می شود.

وی افزود: تمرکز روز جهانی بهداشت روان سال ۲۰۱۸ بر سلامت روان جوانان در یک جهان در حال تغییر می باشد. رشد کردن در دنیای امروز را تصور کنید. هر روز با نقض حقوق بشر و جنگ و خشونت در خانه برخورد کنید. جوانان بیشتر روز خود را در اینترنت با جرایم سایبری و بازی های خشونت آمیز تجربه می کنند،

همچنین میزان خودکشی و سوء مصرف مواد به طور ثابتی در حال افزایش است و نوجوانان احساس تنهایی می کنند و حتی به خودشان آسیب می رسانند. آنها در سنی هستند که اطلاعاتی از بیماری ها و اختلالات روانی ندارند و چیزی از مراقبت های روانی اجتماعی نمی دانند. سازمان بهداشت جهانی قصد دارد همه توجهات را بر روی مشکلاتی که امروز جوانان با آن روبرو هستند جلب کند و مباحثی درباره این که چه چیزهایی برای رشد، سلامت، شادی و نشاط آنان همراه با افزایش تاب آوری آغاز کند. بیایید همگی امسال را بر روی نیازهای جوانان تمرکز کنیم.

شناسایی یک هزار و ۵۱۷ نفر از بیماران روان مزمن در سطح استان قزوین

مدیر کل بهزیستی استان قزوین به شناسایی بیماران روان مزمن در قزوین اشاره کرد و گفت: در همین راستا این سازمان اقدام به شناسایی یک هزار و ۵۱۷ نفر از بیماران روان مزمن در سطح استان قزوین از طریق کمیسیونهای تشخیص نوع و شدت بیماری کرده است که به فراخور نیاز توان خواهان و تشخیص مددکار و کمیته های شهرستان ارائه خدمات صورت می گیرد.

وارثی تصریح کرد: ارائه خدمات در مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی بیماران روان مزمن، ارائه خدمات در مراکز روزانه آموزشی توانبخشی بیماران روان مزمن، ارائه خدمات در مرکز ویزیت در منزل بیماران روان مزمن، ارائه خدمات ورزشی و هنری، ارائه خدمات مراقبت در منزل، کمک هزینه ترخیص به بیماران روانی مزمن از مراکز شبانه روزی، پرداخت مستمری و ارائه کمک موردی، بیمه و سبد کالا به توانخواهان از مهمترین رئوس فعالیت ها و خدمات بهزیستی در حوزه بیماران روان مزمن است.

وی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مراکز ویژه بیماران روان درمان در استان قزوین شامل ۲ مرکز نگهداری درمان و توانبخشی بیماران روان مردان با ظرفیت موجود ۱۶۰ بیمار، ۲ مرکز نگهداری درمان و توانبخشی بیماران روان مزمن زنان با ظرفیت موجود ۸۵ بیمار، یک مرکز ویزیت در منزل بیماران روان با ظرفیت ۷۰ بیمار و یک مرکز روزانه بیماران روان مزمن با ظرفیت ۵۰ نفر است. همچنین این سازمان به تعداد یک هزار و ۱۲۹ نفر از کل مددجویان اجتماعی و توانبخشی به انضمام واریزی از محل سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت کرده است.

نیاز به تلاش هوشمندانه برای کمک به پیشگیری از اختلالات روانی

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تاکیدکرد:برای پیشگیری از بیماریها واختلالات روانی به ویژه در میان نوجوانان و جوانان ازسنین اولیه می توان هوشمندانه برای کنترل و بهبودی بیماری های روانی تلاش کرد. پیشگیری با آگاهی یعنی فرد از همان ابتدا با علائم زود هنگام ابتلا به بیماری و علائم بیماری روانی آشنایی داشته باشد و در این رابطه والدین و معلمان می توانند مهارت های زندگی را به کودکان و نوجوانان برای کمک به آنها در مقابله با چالش های روزمره در خانه و مدرسه آموزش دهند. حمایت روانی اجتماعی از نوجوانان در مدارس و سایر موقعیت های اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است. البته برای رسیدن به این هدف باید در آموزش کارکنان بهداشتی، امکانی فراهم شود تا آنها بتوانند در شناسایی و مدیریت اختلالات روانی سرعت بیشتری داشته باشند.

وی بیان کرد: برای گسترش برنامه های پیشگیرانه ضروری است تا اعتبارات خاص برای همکاری های مشترک بخش های دولتی و مردم نهاد اختصاص داد شود تا به افزایش آگاهی وارتقاء سلامت روان جوانان با انجام مداخلات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی منجر شود.

وارثی در مورد ایده ها و طرح های جدید سازمان در خصوص بیماران روان اظهار داشت: سامان دهی گروه هدف سالمند و بیمار روانی مزمن پشت نوبت مراکز شبانه روزی با تقویت ارائه خدمات جامع در منزل و ارائه خدمات توانبخشی یکپارچه به بیماران روانی مزمن در خانه های حمایتی و نیمه راهی از طرح های جدید سازمان است.

سلامت روانی را جدی بگیریم

امروزه انواع اختلالات روان از جمله افسردگی، اضطراب، استرس های شدید، کمبود اعتماد به نفس، سلامت جسمی خیلی از افراد را هم به خطر انداخته است. متاسفانه سلامت روان در حد و اندازه سلامت جسمانی جدی گرفته نشده و همین امر باعث بالا رفتن ارقام مبتلایان به این اختلالات شده است.

کارشناسان روانشناسی اعتقاد دارند که اقداماتی نظیر تغذیه سالم، ورزش، ارتباط با بستگان و دوستان، استراحت کافی، فعالیت در حرفه مورد علاقه، پذیرش ظرفیت ها و توانمندی های خود، دوست داشتن دیگران و صحبت در مورد احساسات خود از امور مهم برای مراقبت از سلامت روانی است.