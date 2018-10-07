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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۳

سرکنسول عربستان: مداخله خارجی در پرونده «خاشقجی» را نمی پذیریم

سرکنسول عربستان: مداخله خارجی در پرونده «خاشقجی» را نمی پذیریم

سرکنسول عربستان در استانبول، گزارش های رسانه ای در خصوص ترور و کشته شدن روزنامه نگار منتقد رژیم آل سعود را مداخله خارجی در این پرونده توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد العتیبی»، سرکنسول عربستان در استانبول تاکید کرد: ما مداخله خارجی در مسأله جمال خاشقجی (روزنامه نگار منتقد رژیم عربستان) را نمی پذیریم.

وی در ادامه افزود: جمال خاشقجی شهروند عربستان است و ریاض مداخله خارجی در امور شهروندان خود را نمی پذیرد.  

العتیبی گفت: عربستان تلاش هیچ کشوری را برای سیاسی کردن مسأله ناپدید شدن این شهروند سعودی قبل از انتشار اطلاعات رسمی نمی پذیرد. گزارش های رسانه ای در خصوص حضور وی در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول نادرست است.

این در حالی است که منابع خبری می‌گویند جسد خاشقجی در یکی از مناطق استانبول ترکیه کشف شده است.

کد مطلب 4422721

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