پایبندی ۱۱۰ درصدی اعضای اوپک به توافق کاهش عرضه نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلاتس، نظرسنجی از تحلیلگران، مسئولان صنعتی و همچنین داده‌های کشتیرانی نشان داد که تولید ۱۵ کشور عضو اوپک در ماه سپتامبر امسال روزانه ۳۳ میلیون و ۷۰ هزار بشکه بوده است که نسبت به ماه اوت روزانه ۱۸۰ هزار بشکه افزایش را نشان می‌دهد.

بدون در نظر گرفتن تولید نفت کنگو که به‌تازگی به اوپک ملحق شده است، تولید نفت اوپک در ماه سپتامبر، بالاترین سطح تولید این سازمان از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون به شمار می‌آید.

در ماه سپتامبر امسال، عربستان و لیبی بیشترین افزایش تولید نفت را در میان اعضای اوپک به خود اختصاص دادند. در این دوره، تولید نفت آنگولا نیز افزایش داشت. امارات و کویت نیز تولید خود را به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۱۶ میلادی تاکنون رساندند.

با این همه، تولید نفت عراق در ماه سپتامبر امسال حدود ۳۰ هزار بشکه نسبت به ماه پیش از آن کاهش داشت و به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسید.

در مجموع، ۱۲ کشور عضو اوپک که ملزم به اجرای توافق جهانی کاهش تولید نفت هستند، در ماه سپتامبر امسال ۱۱۰ درصد به این توافق پایبند بودند، در حالی که پایبندی آنها به این توافق در ماه اوت امسال ۱۱۵ درصد بود.

در میان اعضای اوپک، لیبی و نیجریه از توافق جهانی کاهش تولید نفت مستثنی هستند، در حالی که کنگو هیچ‌گاه به این توافق وارد نشد.