به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که با 50 دقیقه تاخیر و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون هنری وزیر، مدیر کل هنرهای نمایشی، ایرج راد نماینده هیئت داوران و عده زیادی از هنرمندان و علاقمندان هنرهای نمایشی آغاز شد، کلیپی با موضوع سومین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی پخش و برنامه با خواندن قطعه‌ای ادبی توسط مجری برنامه به شکل رسمی آغاز شد.



سپس قطعه نمایشی کوتاهی به نام "پشت خیمه‌ها" توسط اسماعیل محمدی، مخالف‌خوان پیشکسوت، برای حضار اجرا شد و بعد از آن مجری مراسم یادداشت حسین پارسایی، دبیر سومین همایش آئین‌های عاشورایی، را به عنوان گزارش همایش خواند. در ادامه حسام‌الدین سراج به همراه گروه خود چهار قطعه موسیقی با مضامین عاشورایی، از جمله روضه علی اکبر و غربت حضرت زینب (س)، را اجرا کرد.



سپس محمدحسین صفار هرندی که خود را از مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به این مراسم رسانده بود، در سخنان کوتاهی با اشاره به اینکه بعد از حماسه عاشورا ایرانی‌ها اولین کسانی بودند که به خونخواهی امام حسین (ع) قیام کردند، گفت: "اهالی سیستان که محب اهل بیت و دوستدار امام حسین (ع) بودند، پس از شنیدن ماجرای عاشورا علیه حاکم وقت قیام و او را سرنگون کردند. همانطور که در تاریخ ثبت شده، اولین آئین‌های عاشورایی از آنجا آغاز شد."



وی در ادامه افزود: "عشق به امام حسین (ع) با خون ایرانیان عجین شده و وقتی عاشورا می‌شود هیچ کس نیست که بی‌تاب نباشد و هر کس به نحوی شور درونی‌اش را جلوه‌گر می کند و اصحاب هنر هم از این مقوله جدا نیستند، به طوری که چند سال است پذیرای سوز و گدازهای درونی این خیل شیفته اهل بیت (ع) هستیم، البته به زبان هنر و به روایتی هنرمندانه."



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: "شور عاشورایی از سال 61 هجری تا امروز هر لحظه پرسوز و گدازتر و شعله‌ورتر می‌شود و از همان اول هم کسانی که به نوعی دستی در هنر داشتند از هنر خودشان برای جا انداختن این واقعه جانگداز استفاده کرده‌اند تا این حماسه از خاطر انسانیت محو نشود."



صفار هرندی خاطرنشان کرد: "این علم دست به دست گشته تا امروز که به دست تئاتر ما افتاده و تئاتر ما این سال‌ها ارادت خود را به این انسان برتر و والا که با فدا کردن خویش نگذاشت معیارهای حق جابجا شود، نشان داده است. تئاتری ها با این همایش وفاداری و عرض ادب خود را به محضر امام حسین (ع) به خوبی اعلام می‌کنند."



وی در پایان با تشکر از هنرمندان و دست‌اندرکاران سومین همایش آئین‌های عاشورایی و اظهار امیدواری برای هر چه بهتر برگزارشدن این همایش در آینده گفت: "اطمینان دارم تا شعله عشق و محبت به امام حسین (ع) در دل‌ها فروزان است، این مملکت هیچگاه آسیب نخواهد دید و مردم ما روز عاشورا انسجام و همبستگی ملی را همیشه در درجه اعلاء به نمایش می‌گذارند. دعا می‌کنیم همه سال‌هایمان آکنده از این مهر و محبت و شور حسینی باشد و از آئین‌های عاشورایی برای رونق بخشیدن به هنر کشورمان مدد و الهام بگیریم."



در ادامه نوبت به اهداء جوایز به برگزیدگان سومین همایش آئین‌های عاشورایی رسید و برگزیدگان جوایز خود را از دستان صفار هرندی، ایمانی خوشخو، حسین پارسایی و ایرج راد دریافت کردند. سیاوش تهمورث، مریم معترف، مصطفی رحماندوست، حسین مسافر آستانه، مجید سرسنگی، مهرداد رایانی مخصوص، خسرو احمدی و ... از جمله هنرمندان حاضر در مراسم اختتامیه همایش آئین‌های عاشورایی بودند.

