مخزنی جهانی از میکروب ها ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، گروهی از محققان دانشگاه راتگرز تصمیم دارند یک مخزن میکروبیوتای ( microbiota ) جهانی بسازند و از سلامت انسان در بلند مدت محافظت کنند. میکروبیوتا مجموعه ای از گونه های میکرو ارگانیسم است که در ارگان های مختلفی که با محیط خارج از بدن ارتباط دارند از جمله در سطوح و لایه های عمقی پوست، دهان، ریه و روده زندگی می کنند و با سلامت انسان مرتبط هستند.

به هرحال چنین مخزنی از جرم ها باید از جوامع انسانی جمع آوری شود که میکروبیوم های آنها با آنتی بیوتیک ها، رژیم های غذایی حاوی مواد فراوری شده و دیگر تاثیرات مخرب زندگی مدرن آلوده نشده است. این تاثیرات از تنوع میکروبی جهان کاسته اند و به ایجاد مشکلات بهداشتی بیشتری منجر شده اند.

میکروبیوم های انسانی به زیست‌بوم میکروبی، قارچی بدن انسان گفته می‌شود.

محققانی که این پیشنهاد را ارائه کرده اند، ایده خود را مشابه مخزن جهانی گیاهی Svalbard می دانند. این مخزن بزرگترین مجموعه متنوع محصولات کشاورزی است که با هدف حفاظت از گونه های مختلف در صورت وقوع یک فاجعه به وجود آمده است.

ماریا گلوریا دومینگز بلو محقق ارشد و استاد بخش بیوشیمی دانشگاه راتگرز می گوید: در حال حاضر ما با یک بحران فزاینده بهداشت جهانی روبرو هستیم. برای رفع این چالش باید میکروبیوتای متنوع انسانی را تا زمانی که وجود دارد، حفظ و نگهداری کنیم.

طی میلیون ها سال این میکروب ها همراه انسان تکامل یافته اند. آنها به ما کمک می کنند غذایمان را هضم کنیم، سیستم ایمنی بدنمان را قدرت ببخشیم و از جرم های بد و خطرناک دور بمانیم.

در همین راستا باید به طور جهانی برای این موضوع سرمایه گذاری شود و میکروب ها در مخزنی جهانی نگهداری شوند.