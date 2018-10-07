وزیر کشور هرچه سریعتر وضعیت شهردار تهران را روشن کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص شهردار تهران با توجه به سخنان روز گذشته سخنگوی وزیر کشور گفت: سخنان اعلام شده همان صحبت هایی بود که من پیش از این اعلام کرده بودم. وزیر کشور نیز منتظر جواب استعلامات دو نهاد نظارتی است و هنوز اتفاق تازه ای در این رابطه نیفتاده است.

هاشمی افزود: ما هنوز منتظر نظر کتبی وزیر کشور هستیم و همانطور که پیش از این اعلام کردم شیعه جزء منتظران است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران که روز گذشته سخنگوی وزارت کشور صراحتا اعلام کرد شهرداران شامل حال قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند، گفت: چنین موضوعی توسط سخنگو اعلام نشد و همچنان منتظر استعلام ها از دو نهاد نظارتی هستند، ما نیز از وزیر کشور درخواست می کنیم هرچه سریعتر وضعیت قانون در خصوص شهردار تهران را روشن کنند زیرا حکم شهردار تهران را وزیر کشور صادر کرده و در این خصوص هم باید خودش تصمیم بگیرد.