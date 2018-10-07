اولین دادگاه علنی اخلالگران اقتصادی در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دادسرای انقلاب شیراز صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری اولین جلسه دادگاه علنی مفسدین اقتصادی در جمع خبرنگاران، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده پرونده مفاسد اقتصادی به طور ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.

کورش زارع تاکید کرد: با دستور مقام قضایی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی راه اندازی شد که امروز در اولین جلسه آن به پرونده احتکار دارو و لوازم بهداشتی رسیدگی می شود.

وی یادآور شد: طی مدت گذشته با انجام تحقیقات گسترده متوجه شدیم که ۱ نفر اقدام به احتکار میزان گسترده دارو و مایحتاج مردم کرده بود.

زارع افزود: این فرد دستگیر و با کشف انبار مربوطه میزان بیش از ۴۰ میلیارد ریال دارو و لوازم بهداشتی کشف شد.

نماینده دادستان شیراز تاکید کرد: متهم اصلی این پرونده ۱ نفر است اما به طور حتم همکاران و همدستانی نیز داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی در استان فارس با ریاست قاضی محمود ساداتی برگزار شد.