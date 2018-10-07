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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۶

اولین دادگاه علنی اخلالگران اقتصادی در شیراز برگزار شد

اولین دادگاه علنی اخلالگران اقتصادی در شیراز برگزار شد

شیراز _ اولین دادگاه علنی ویژه مفسدین و اخلالگران اقتصادی در استان فارس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دادسرای انقلاب شیراز صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری اولین جلسه دادگاه علنی مفسدین اقتصادی در جمع خبرنگاران، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده پرونده مفاسد اقتصادی به طور ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.

کورش زارع تاکید کرد: با دستور مقام قضایی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی راه اندازی شد که امروز در اولین جلسه آن به پرونده احتکار دارو و لوازم بهداشتی رسیدگی می شود.

وی یادآور شد: طی مدت گذشته با انجام تحقیقات گسترده متوجه شدیم که ۱ نفر اقدام به احتکار میزان گسترده دارو و مایحتاج مردم کرده بود.

زارع افزود: این فرد دستگیر و با کشف انبار مربوطه میزان بیش از ۴۰ میلیارد ریال دارو و لوازم بهداشتی کشف شد.

نماینده دادستان شیراز تاکید کرد: متهم اصلی این پرونده ۱ نفر است اما به طور حتم همکاران و همدستانی نیز داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی در استان فارس با ریاست قاضی محمود ساداتی برگزار شد.

کد مطلب 4422794

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