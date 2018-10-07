مسئولان جوابگوی مشکلات تیم شهرداری تبریز باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر جعفری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: بعد از نتایج درخشانی که در دو هفته گذشته کسب کرده ایم، انتظار داشتیم که مسئولان شهری به تیم فوتبال صد در صد بومی شهرداری تبریز توجه کنند که متاسفانه اینگونه نشد و هیچ کس این تیم را تحویل نگرفت.

وی ادامه داد: بیش از سه ماه است که با هزار مشکل و مکافات تمرین می کنیم و نتایج خوبی هم در مسابقات گرفته ایم اما تاکنون حتی یک ریال هم به بازیکنان و کادرفنی پرداخت نشده است. ما در دو بازی قبلی برابر دو تیم متمول و نامدار مس رفسنجان و خونه به خونه بابل پیروز شده ایم اما متاسفانه حتی یک تشکر خشک و خالی هم از بازیکنان نشده است.

جعفری گفت: به دنبال این مشکلات ۹ نفر از بازیکنان ما اعتصاب کرده اند و در بازی تدارکاتی امروز برابر تیم بزرگسالان تراکتورسازی هم این بازیکنان را در اختیار نداشتیم. این بازی جزو برنامه های آماده سازی ما بود که نتوانستیم از این تعداد بازیکن خود استفاده کنیم.

وی با تاکید بر لزوم توجه به تیم فوتبال بومی شهرداری تبریز، عنوان کرد: به نظر من حق بازیکنان بومی شهرداری تبریز این نیست که در شهر خود غریبه باشند. تیمی که با کمترین هزینه و کمترین میزان مبالغ بازیکنان تشکیل یافته و نتایج خوبی هم گرفته است، حق اش در شهر خودش پایمال می شود. متاسفانه دود دعوای سیاسیون به چشم بازیکنانی که با هزار امید و آرزو در این تیم تمرین می کنند، می رود و این نمی تواند به نفع فوتبال تبریز باشد.

سرمربی موفق تیم فوتبال شهرداری تبریز در ادامه با تمجید از عملکرد شاگردانش در تمرینات و مسابقات این تیم، گفت: من بازیکنی دارم که در خانه خود مشغول شغل شریف قالیبافی است و با این حال جزو بازیکنان آینده دار فوتبال تبریز است و با فکر و امید پیشرفت، در تیم فوتبال شهرداری تبریز تمرین می کند اما متاسفانه کسی نیست که به پیشرفت این جوانان فکر کند. من باید از بازیکنان باغیرت بومی تیم شهرداری تشکر کنم که بدون دریافت حتی یک ریال، بدون حاشیه و بصورت منظم و مرتب در برنامه های آماده سازی تیم حضور دارند. من نمی دانم که از این به بعد چطور در چشم آنها نگاه کنم.

وی خطاب به مسئولان یادآور شد: می خواهم به کسانی که تیم شهرداری را در بلاتکلیفی و کوهی از مشکلات قرار داده اند بگویم که شما با آرزوهای جوانان این شهر بازی می کنید و شما باید جوابگوی وضعیت فعلی و انحلال تیم فوتبال شهرداری تبریز باشید.

جعفری افزود: آیا مسئولان دوست دارند که جوانان این شهر بجای فوتبال و پیشرفت در ورزش به کافه ها بروند و همدم دود و قلیان شوند؟ شهری که در لیگ های فوتبال کشور دارای پنج تیم بزرگسالان است و از این بین چهار تیم بصورت خصوصی اداره می شوند، آیا مسئولانش توان اداره یک تیم دولتی را ندارند؟ تیمی که به گفته اکثر کارشناسان فوتبال، آینده خوبی دارد و بالای ۱۵ بازیکن جوان و آینده دار است و می تواند جزو مدعیان صعود به لیگ برتر باشد، آیا شایسته حمایت نیست؟

وی در خاتمه اظهار کرد: امیدوارم مسئولان رده بالای شورا دعوای سیاسی خود را در زمینه های دیگر حل و فصل کنند و از تیم فوتبال شهرداری تبریز که یک تیم بومی و شایسته است، حمایت های لازم را به عمل آورند.