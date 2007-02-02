ایرانیان حق فناوری صلح‌ آمیز هسته ‌ای را برای خود تثبیت می کنند / ملت ایران عقب‌ ماندگی را تحمل نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین در این بیانیه، ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آورده است: خدای را سپاس می‌گذاریم که یک بار دیگر شاهد فرار رسیدن ماه بهمن و دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و همزمانی آن با سالگرد قیام سرور آزادگان جهان ، حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) هستیم. امروز در شرایطی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم که انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیار بزرگی در ایران، منطقه و در سطح جان به دست آورده است.



-دستاورد انقلاب

در این بیانیه با اشاره به تحقق استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین دستاورد پیروزی انقلاب اسلامی آمده است: شعار اصلی مردم ایران در مبارزه با رژیم طاغوت استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و بحمدالله ملت ایران توانست از شر استبداد سیاه و استعمار‌ بیگانه که سالها بر ایران تحمیل شده بود نجات یابد و استقلال و آزادی را در آغوش بکشد.



این بیانیه تحت عنوان «پیوند ناگسستنی ایران، بهمن و محرم» می‌افزاید: ملت ایران در سایه استقلال، آزادی و مردم‌سالاری دینی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و غیر از دستاوردهای بزرگی که در عالم سیاست به دست آورده است شاهد دستاوردهای بزرگ علمی و فنی و اقتصادی نیز هستیم. جامعه اسلامی مهندسین به دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد علمی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی اشاره کرده و تصریح کرده است: در بعد علمی دانشمندان جوان ما با شکوفایی استعداد‌هایشان به فناوری‌های نوین دست یافته‌اند که یکی از آنها فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است.



-فناوری صلح‌ آمیز هسته‌ ای

این بیانیه می‌افزاید: امروز قدرت‌های استکباری به سرکردگی آمریکا می‌خواهند مانع از این شوند که ملت ایران حق داشتن فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را برای خود تثبیت کند ولی همانگونه که ملت ما تصمیم گرفت صنعت نفت را ملی اعلام کند در مقطع فعلی نیز تصمیم گرفته است علی‌رغم هیاهوهای استکبار جهانی و ایادی او حق هسته‌ای را برای خود تثبیت کند.



در این بیانیه آمده است: امروز به جایی رسیده‌ایم که آقای البرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است فناوری هسته‌ای ایران بومی است و نمی‌توان این فناوری را از ایران گرفت. جامعه اسلامی مهندسین در بیانیه خود یادآور شده است: از دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی این است که توانستیم مرزهای خود را در مقابل تهاجم بیگانگان حفظ و تمامیت ارضی و امنیت کشور را حفظ کنیم. در این بیانیه همچنین آمده است: امروز حزب‌الله لبنان با الهام از انقلاب اسلامی با مقاومت 23 روزه خود در مقابل رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی و شکست دادن این رژیم جنایتکار به مظهر وحدت ملی در لبنان و افتخار جهان اسلام تبدیل شده است.



-اوضاع عراق

در این بیانیه تاکید شده است: در حالی که ملت عراق در صدد به دست گرفتن قدرت به دست خود هستند اکنون معلوم شده است ایران خواهان امنیت عراق است و اشغالگران سر در گم و رسوا شده‌اند.



این بیانیه می‌افزاید: دولت مردمی عراق وقتی با قاطعیت صدام جنایتکار و ایادی او را اعدام کرد تحلیل این بود که امنیت عراق بهبود یابد و اخیرا نیز دولت عراق در راستای تامین امنیت این کشور به تروریست‌هایی که از عربستان و برخی کشورهای عربی وارد عراق شده بودند و قصد داشتند امنیت نجف را به خطر بیندازند حمله و آنها را قلع و قمع کرد و نشان داد توانایی برقراری امنیت در عراق را دارد.



-جبهه ضد استکبار

جامعه اسلامی مهندسین در بیانیه خود یادآور شده است: امروز شاهد دوستانی در آمریکای لاتین و در حیات خلوت آمریکا هستیم که سرنوشت خود را به دست گرفته‌اند، امروز اسلام‌گرایی و آزادی ‌خواهی دیگر در غربت نیست و موضوع اصلی بحث‌های مهم آکادمی‌های سراسر دنیاست.



-اسلام گرایی

در این بیانیه به شرایط انقلاب اسلامی در سومین دهه آن اشاره شده و یادآور شده است: امروز در سومین دهه انقلاب اسلامی در شرایطی پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم که غربی‌ها اقرار می‌کنند مهمترین چالشی که فرهنگ غرب با آن رو به رو است فرهنگ اسلام‌گرایی می‌باشد.



این بیانیه می‌افزاید: تنها گفتمانی که در مقابل مدرنیته مقاومت کرد گفتمان اسلام‌گرایی بود و امروز شاهد افول گفتمان مدرنیته و دموکراسی غربی و شکوفایی مردم ‌سالاری دینی در سطح جهان هستیم.



-دهه فجر

جامعه اسلامی مهندسین در بیانیه خود یادآور شده است: امسال در حالی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم که مقارن شده است با سالگرد انقلاب جاودانه رهبر آزادگان جهان حضرت امام حسین (ع) و چنین تقارنی این پیام را برای آمریکا و دنباله‌روهای او دارد که الگوی مقاومت ملت ایران حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) است و با اعتقاد به مسیر اصلا‌ح‌گرایی و اسلام گرایی ملت ایران در مقابل زور و زورمداران ایستادگی کرده و موانع را از سر راه برخواهد داشت.



-درس عاشورا

در این بیانیه آمده است: پیروزی خون بر شمشیر در نهضت حسینی تجربه شده است و امروز رمز پیروزی ملت ایران وحدت و مقاومت و درسی است که از حضرت سیدالشهدا گرفته است. همانگونه که حضرت امام خمینی (ره) فرموده‌اند رمز پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و حدت کلمه بوده است و امروز وحدت ملی و پیوند ناگسستنی بین مردم مکتب و رهبری وجود دارد.



-حضور مردم

جامعه اسلامی مهندسین با اعلام اینکه مردم ایران در همه مقاطع از دستاوردهای انقلاب اسلامی خود دفاع کرده‌اند یادآور شده است: وقتی در جریان انتخابات اخیر خبرگان و شوراها دشمن تلاش می‌کرد مردم ایران از انتخابات استقبال نکنند مردم ایران با حضور یکپارچه و حماسه‌آفرین خود نشان دادند در صحنه‌های دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی همیشه آماده هستند و پیوند ناگسستنی خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولین نظام اعلام کردند. تظاهرات باشکوه مردم در بهمن 85 نیز بار دیگر پیام وحدت، مقاومت و پیروزی ملت ایران را به گوش جهانیان خواهد رساند.



-آفت انقلاب

در این بیانیه همچنین به آفت‌های سر راه انقلاب اسلامی اشاره شده و آمده است: یکی از آفت‌هایی که همواره در مسیر نهضت‌های آزادی بخش مردم ایران وجود داشته است، روشنفکری غربگرایی مرعوب بود و هر وقت ملت ایران به پا خواستند تا عقب ماندگی‌های خود را جبران و کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند دشمنان سعی کردند در قالب شعارهای مردمی، نهضت مردم را از درون تهی کنند و در مسیر اهداف اربابان خود قرار دهند.



-جریان سیاسی وابسته

این بیانیه می‌افزاید: بی‌سابقه و دور از انتظار نیست که در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افراد به اصطلاح روشنفکر به جای اینکه فریاد خود را بر سر آمریکا بکشند بر سر دولت جمهوری اسلامی ایران می‌کشند، این افراد غرب‌زده می‌خواهند ما را به انفعال کشانده و سیاست شکست خورده‌ انفعالی را پیش پای ملت ایران بگذارند.



جامعه اسلامی مهندسین در بیانیه خود تاکید کرده است: ملت ایران فراموش نکرده است که نتیجه انفعال در استراتژی هسته‌ای این بود که دو سال از مسیر پیشرفت عقب افتادیم و کشورهای غربی قدم به قدم جلو آمدند تا جایی که تمامی تعهدات سه کشور اروپایی مذاکره کننده با ایران را زیر پا گذاشتند و گفتند باید از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای چشم پوشی کنیم؟! این بیانیه یادآور شده است: ملت ایران عقب‌ماندگی را تحمل نمی‌کند و کسانی که می‌خواهند ایران را به عقب برگردانند، جایگاهی در بین ملت ایران نخواهند داشت و خودشان متضرر می‌شوند.



در این بیانیه همچنین آمده است: امروز بهترین و بیشترین احترام را دولت و ملت ایران در سطح جهان دارند و کسانی که فکر می‌کنند ایران منزوی شده است به موقعیت ایران در بین ملت‌های منطقه و جهان بنگرند و این عزت را مقایسه کنند با نفرتی که از بوش در جهان وجود دارد به طوری که بوش حتی در بین مردم آمریکا و کنگره این کشور جایگاهی ندارد.



جامعه اسلامی مهندسین در بیانیه خود تصریح کرده است: کسانی که ادعا می‌کنند: اجماع جهانی علیه ایران شکل گرفته است چشم خود را باز کرده و به قراردادهای میلیاردی که در سطح اروپا، آسیا و در کشورهای مختلف جهان با ایران بسته می‌شود بنگرند، آیا بستن قراردادهای چند میلیاردی و استقبال گسترده از رئیس جمهور ایران حتی در آمریکای لاتین نشانه‌‌ انزوای ایران و اجماع جهانی علیه او است؟! این بیانیه می‌افزاید: روشنفکران غرب زده که می‌خواهند ملت و دولت ایران را به انزوا بکشانند این هیاهو را در جریان ملی شدن صنعت نفت هم راه انداختند ولی آن روز ملت ایران مقاومت کرده و هزینه‌های لازم را هم پرداختند و در نهایت ملی شدن نفت را تثبیت کردند و اکنون نیز در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که دستیابی به فناوری هسته‌ای را جشن می‌گیریم این حق را برای خود تثبیت و با قدرت از آن دفاع خواهیم کرد.



جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرده است: کسانی که علیه جمهوری اسلامی ایران جنگ روانی راه انداخته‌اند بدانند پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 در شرایطی به وقوع پیوست که دست ملت ایران خالی بود و نه ارکان حکومت و نه پیشرفت‌های علمی امروزی را داشت، در شرایطی انقلاب اسلامی پیروز شد که همه قدرت‌های استکباری از او حمایت می‌کردند ولی امروز ملت و دولت ایران بسیاری از امکانات را در اختیار داشته و با شکوفایی استعداد‌ها ایران به دستاوردهای علمی بزرگی دست یافته است.



در پایان این بیانیه آمده است: به بعضی از احزابی که رهبر آنها از افراد با سابقه انقلابی هستند صادقانه می‌گوییم راه جلب توجه مردم، پیوند با کسانی نیست که نسبت به انقلاب اسلامی بدسابقه و خیانتکار هستند، راه مردم ایران مردم‌سالاری دینی است نه راه جبهه دموکراسی خواهی غربی که گفتمان ورشکسته‌‌ مدرنیته را بازگو و تقلید می‌کنند.